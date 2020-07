Pese a las medidas que se tomaron para mitigar el impacto del COVID-19 , la agroexportación siguió operando con algunas dificultades, pero su balance fue positivo. Se estima que para fines de año el crecimiento será de 6%, que equivale a más de US$ 8 mil millones.

Según Rafael Zacnich, economista jefe de ComexPerú, los productos no tradicionales que más se vendieron al exterior, entre enero y mayo, fueron las uvas US$ 451 millones (crecimiento de 26.5%), paltas US$ 319 millones (9.1%), mangos frescos US$ 212 millones (16.7%) y mangos congelados US$ 95 millones (47.5%).

El principal destino fue a Estados Unidos, le sigue Europa en Países Bajos, España, Reino Unido. Mientras que en la región es Ecuador.

Además, el experto de ComexPerú sostuvo que las paltas ocupan el segundo lugar de exportación mundial después de México y serán las que tendrán mayor aceptación en el mercado internacional durante los próximos meses, por lo tanto su proyección de crecimiento se podría convertir en una tendencia creciente.

“Las paltas se demoraron en arrancar, recién salieron en mayo con fuerza y en esa fecha lideró con US$ 160 millones. Ahora se estima que tendrán un crecimiento bastante positivo por las inversiones que se hicieron. Hay mayor demanda de este producto en el mundo”, declaró a este medio Zacnich.

Agregó que los mangos también tienen una buena proyección hasta fines de año.

PROYECTOS QUE SE DEBEN REALIZAR

El economista jefe de ComexPerú indicó que los proyectos de irrigación son bastantes importantes y deben tener luz verde para aumentar la frontera agrícola. “Debemos consolidarnos como los principales abastecedores de alimentos en el mundo”.

“Deberían empezar con lo de Majes Siguas II (Arequipa), Chinecas (Áncash), Chavimochic (La Libertad) que está entrampado por el tema de Lava Jato. Estos proyectos engloban una inversión de US$ 3,500 millones, pero ayudarían ampliar a 200 mil hectáreas adicionales y se duplicaría el área de producción y exportación”, mencionó.

