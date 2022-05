Las exportaciones de maracuyá peruana al mundo alcanzaron los US$ 6.1 millones, lo que significó un incremento de 10.1% en los dos primeros meses del año en comparación al mismo periodo de 2021, indicó la Asociación de Exportadores ( ADEX ).

No obstante, el gremio mencionó que aún no se llega a los US$ 8.2 millones registrados en el primer bimestre de 2016.

De acuerdo a la gerenta de Agroexportaciones del gremio empresarial, Susana Yturry Farge, estos despachos no logran aún una evolución sostenida (enero-febrero de los últimos años) pues registraron un -18% en el 2017, -33% en el 2018 y -21% en el 2020. Se incrementaron 41% en el 2019, 12% en el 2021 y 10.1% este año.

En esa línea, la vocera expresó la importancia de continuar impulsando una agenda que beneficie a todos los actores de esta cadena. Por ello, manifestó que ADEX, en una labor conjunta con el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), trabaja en el proyecto Fortalecimiento de capacidades técnico productivas en el cultivo de maracuyá, el cual tiene por objetivo multiplicar a 100,000 las plántulas de esa fruta este 2022.

“Si bien este plan está enfocado en el mejoramiento de las plantas, también busca promocionar los cultivos, es decir, motivar a los productores a seguir sembrando maracuyá”, comentó al boletín semanal Perú Exporta.

Mercados y empresas

Este producto se comercializa en varias presentaciones: jugo (con el 55% de participación), pulpa (20%), concentrado (18%), fresco, bebida, néctar, aroma, esencia, aceite y mermelada. Asimismo, se ofreció en cajas, doypacks, bolsas y botellas de plástico, entre otras.

De un total de 23 destinos, Países Bajos –que redujo sus pedidos en -20%–, lideró estos despachos con US$ 2.5 millones. En segundo lugar se ubicó EE.UU. con US$ 1.1 millón (49.4%). Completaron el top diez Chile, Puerto Rico, Francia, Alemania, Bélgica, Canadá, Reino Unido y República Dominicana.

Quicornac S.A.C. ocupó el puesto uno en el ranking de empresas exportadoras con el 33.9% de participación. También destacaron por monto FOB Frutos Tongorrape S.A., Selva Industrial S.A., Pulpagro S.A., Agroindustrias AIB S.A., Agrokaru S.A.C., Agromar Industrial S.A., Mebol S.A.C., Delicias y Sabores del Perú E.I.R.L. y Unión de Negocios Corporativos S.A.C.

