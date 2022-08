La exportación de fibra de alpaca y sus derivados (prendas y accesorios) ascendió a US$ 77.5 millones entre enero y mayo de 2022, lo que significó un 19% más que en su similar periodo del año pasado (US$ 65.3 millones), informó la Gerencia de Manufacturas de la Asociación de Exportadores (ADEX).

Sin embargo, el gremio exportador señaló que si bien se va por camino a la recuperación, no superó al monto de 2018 cuando sumó US$ 88.5 millones.

En el lapso de tiempo ya mencionado, los despachos de fibra de alpaca (US$ 64.8 millones) presentaron un alza de 17.3% y tampoco igualaron los US$ 74.9 millones de enero-mayo de 2018.

Según el Sistema de Inteligencia Comercial ADEX Data Trade, Italia lideró esos pedidos al concentrar el 29.1% del total (US$ 18.8 millones), seguido de China (US$ 15.5 millones), Estados Unidos (US$ 7.7 millones), Noruega (US$ 4.2 millones) y Suecia (US$ 3.2 millones), llegando a 51 mercados.

Con valor agregado

Debido a la gran demanda de EE.UU., los envíos al exterior de prendas y accesorios de alpaca a mayo último (US$ 12.7 millones) presentaron un crecimiento de 26.2% en comparación al mismo periodo del 2021 (US$ 10 millones). Aún no alcanza el valor de 2018 (US$ 13.6 millones).

Efectivamente, el destino estadounidense (US$ 7.8 millones) fue el principal al concentrar el 61.5% del total; sin embargo, la cifra es inferior a la de la prepandemia (enero-mayo de 2019), cuando sumó US$ 13 millones.

Otros importantes fueron Alemania (US$ 1.2 millones), Chile (US$ 634,967), Canadá (US$ 372,561), Italia (US$ 350,738), China (US$ 310,693), Suiza, Reino Unido, Países Bajos y Japón. Llegaron a 40 naciones.

Los suéteres de punto lideraron el ranking de productos al lograr US$ 1.9 millones y una importante variación positiva de 103%. Los juguetes, artículos de calcetería, cardiganes de punto, chales, pañuelos, bufandas, mantas, abrigos, chullos, entre otros, también tuvieron un buen desempeño.

ADEX mencionó que la fibra de alpaca está camino a su recuperación. En el 2021 (US$ 146.1 millones) presentó un aumento de 80.2% respecto al 2020, aunque sin alcanzar el monto de 2018 (US$ 156.3 millones).

VIDEO RECOMENDADO

El incremento en el precio del pan y la gasolina, preocupa a las familias que ven afectados sus bolsillos. El sector transporte es uno de los más sufre y los conductores reaccionan de esta manera.