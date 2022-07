El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo informó que solo en los primeros cinco meses del año, las exportaciones de conchas de abanico sumaron US$ 54.4 millones, cifra que representa un crecimiento de 10% respecto a lo obtenido en ese mismo periodo de 2021 (US$ 49.4 millones).

“Para finales de 2022, estimamos que las exportaciones peruanas de conchas de abanico superarían los US$ 130 millones en envíos. Así, crecerían por segundo año consecutivo, acercándonos cada vez más a la cifra récord de US$ 159.4 millones lograda el 2013″, indicó el ministro Roberto Sánchez.

Desde el récord de 2013, las cifras de exportaciones de conchas de abanico descendieron hasta llegar a un mínimo de US$ 54.2 millones en el 2017.

Tras dos años de continuo crecimiento (US$ 73.9 millones en el 2018 y US$ 89 millones en el 2019), la pandemia originada por el COVID-19 provocó un retroceso mínimo en el 2020, alcanzando la cifra de US$ 76.8 millones.

No obstante, para el 2021, los envíos a los principales mercados internacionales se incrementaron, al punto de generar US$ 121.7 millones.

Mercados

Según el Mincetur, la Unión Europea concentra el 67% de los envíos de concha de abanico desde nuestro país. Continúa Estados Unidos, con el 23%; y Canadá, con 3%. Este último, cabe resaltar, es también un importante exportador de conchas de abanico.

Chile (3%), Reino Unido (2%) y Brasil (1%) continúan la lista de los principales destinos internacionales de las conchas de abanico peruanas.

Es preciso señalar que la producción nacional de conchas de abanico está concentrada en el norte del país. La región Piura concentra el 81% de la producción, y en menor medida, la región Áncash el 18%.

Los envíos concha de abanico a la Unión Europea han generado US$ 43.3 millones en los cinco primeros meses de 2022, lo que se traduce en un incremento de 137% más de lo obtenido en el 2021 (US$ 18.2 millones).

