Las exportaciones de alimentos al mercado asiático durante el año pasado sumaron US$ 1,572 millones, lo cual significó un crecimiento de 31.5% en comparación con lo registrado en el 2020 (US$ 1,195 millones), informó la Asociación de Exportadores (ADEX).

Según el Sistema de Inteligencia Comercial ADEX Data Trade, los despachos a Asia en el sector agroindustrial sumaron más de US$ 921 millones, lo que equivale a un alza del 44.2%, pesca no tradicional US$ 596 millones (+17.4%) y el agro primario US$ 54 millones (+11.8%).

El producto más demandado por ese continente fue la uva fresca (US$ 248 millones), seguido de potas y calamares congelados, así como los arándanos. También destacaron la pota y calamar preparados o en conserva; palta; langostinos; hígados, huevas y lechas; cacao en grano; café y algas frescas.

Asimismo, China con US$ 530 millones fue el destino más importante con una concentración del 33.7% y un crecimiento del 59%. El segundo lugar lo ocupó Corea del Sur (US$ 323 millones) con una representación del 20.5% y un alza del 6.5%. Completaron el top cinco Hong Kong, Japón y Tailandia.

Nueva feria

El gremio indicó que esta tendencia por productos de calidad revela un momento favorable para ser aprovechado por los empresarios peruanos quienes identificarán compradores en la feria Thaifex: Anuga Asia, a realizarse del 24 al 28 de mayo próximo en el Impact Muang Thong Thani de Bangkok, Tailandia.

De acuerdo a la gerenta de Agroexportaciones de ADEX, Susana Yturry Farge, ese encuentro comercial –el más importante del sudeste asiático–, permitirá a los expositores ampliar su red de contactos y cristalizar negocios con los principales keyplayers de todo el mundo.

La oferta peruana en la feria estará constituida por frutas y hortalizas en diferentes presentaciones, granos andinos, harinas, castaña amazónica, pisco, cacao, café, golosinas; y productos pesqueros como pota congelada, sardina en conserva, calamar, camarón, langostino y anchoveta.

VIDEO RECOMENDADO

Fondo de Compensación Social reducirá tarifas eléctricas (Video: Latina Noticias).