Todas las iniciativas de participación de las empresas privadas en proyectos de agua y saneamiento del país, entre las que destaca el reúso de las aguas residuales domésticas de Ica para riego agrícola, serán compartidas este jueves 29 y viernes 30 de octubre, a partir de las 10:00 am, en Expo Agua Virtual 2020.

La exposición estará dirigida a autoridades, funcionarios del sector, gobiernos regionales y locales. La jornada busca informar de todas las oportunidades que existen en el país para la participación del sector privado en proyectos relevantes a la gestión integrada de los recursos hídricos en general.

El gerente general de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ica (EMAPICA), Juan Carlos Barandiarán, y el representante de la empresa AGROKASA, Fernando Escurra Ascorra, disertarán sobre la experiencia en Ica, donde AGROKASA construye una moderna Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), destinada a suministrar cerca de la mitad del agua empleada para el riego de sus cultivos.

Este proyecto, que espera reducir la dependencia del agua subterránea, que hoy representa casi el 90% de la demanda, se ejecuta con una inversión de US$ 20 millones, asumidos por la empresa, así como los costos de operación durante los 20 años de contrato, por US$ 25 millones. Adicionalmente, pagará US$ 9 millones a la EPS por el agua cruda captada y por alquiler del terreno donde se construirá la planta.

Esta jornada de Expo Agua Virtual 2020 contará también con la participación de entidades públicas como el Ministerio de Vivienda y Construcción y SUNASS, cuyos especialistas expondrán sobre la normativa y mecanismos existentes en cuanto a obras por impuestos (OxI) y alianzas público-privadas (APP).

Para el viernes 30, se ha programado la intervención de la Coordinadora para América Latina y El Caribe de AWS – Alliance for Water Stewardship, Carla Toranzo, en el tema: Participación del Sector Privado en Gestión Sostenible del Agua, perspectivas de diferentes actores y énfasis en Tratamiento de Aguas Residuales.

Expo Agua Virtual 2020, una iniciativa privada y académica que reúne la oferta y demanda del sector y a los profesionales involucrados, continuará hasta el 31 de marzo del 2021.

Esta feria especializada tiene previsto recibir a más de 20 mil visitas en los seis meses de actividad online mostrando las soluciones tecnológicas y experiencias nacionales e internacionales relacionadas a la gestión integrada de los recursos hídricos y sostenibilidad.

VIDEO RECOMENDADO

21noticias 28-10-2020

TE PUEDE INTERESAR