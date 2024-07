El anuncio rimbombante de que Perú exportará carne de burro a China hecho por la ministra del Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) Elizabeth Galdo podría quedar en la broma que parece.

La pregunta que muchos se hacen es si el Perú tiene suficientes burros como para exportar. Sobre el tema, el presidente de la Asociación Nacional de Productores de Carne Bovina, John Chauca, dijo a RPP que en el país el burro es más empleado como un animal de carga.

Chauca, que es ingeniero zootecnista, comentó que la producción de esta carne no es masiva en el país, por lo que no sabe cuán favorable sea para el sector la noticia de Galdo.

“La verdad es que económicamente no sé qué tanto sea favorable porque la producción de burro en nuestro país es bastante limitada”, declaró.

El ingeniero y economista Fernando Cillóniz opinó que el anuncio de Galdó “parecía una broma”, pues no había escuchado que exista un mercado mundial de carne de burro. “De repente es un mercado de unos cuántos burros al año y el Perú está para más. No nos hagamos muchas expectativas No existe un mercado importante de carne de burro”, indicó en diálogo con Canal N.

“Definitivamente no es relevante. En el mundo hay mercados muy importantes de productos cárnicos como la carne de pollo, pescado, de cordero, incluso de caballo (que es un mercado acotado. No creo que nos mueva la aguja de las exportaciones”, expresa Cillóniz, exgobernador de Ica y actual miembro del PPC.

El Perú, a la fecha, no exporta nada de carne de burro. Así lo pudo confirmar Perú21 al ingresar al portal de la Sunat.

En la web del Ministerio de Agricultura se sostiene la propuesta de Galdo con estas líneas: “Como parte de la agenda de trabajo en la República Popular de China, hoy se suscribieron los protocolos sanitarios para la exportación de carne de burro y sus productos derivados, así como para pieles de burro/caballo destinadas a la transformación, que a partir de la fecha, llegarán al gigante asiático”.

La bizarra propuesta de Galdó requiere de mayores alcances para saber qué tan viable podría ser. La ministra ha dicho que la carne de burro es solicitada en China, pero acaso tenemos suficiente carne de este animal para exportar.

LA GELATINA DE BURRO

El ejiao es una exótica gelatina medicinal que se vende en China, y que se prepara con piel de burro. Se le atribuyen poderes medicinales.

La presidenta del Registro de Hierbas de la Medicina China, Emma Farrant, dijo a la BBC que se conoce como un “tónico de la sangre” en el contexto de las prácticas orientales tradicionales y se usa para tratar condiciones como anemia, dolores menstruales o tos severa.

“El Colla Corii Asini o Ejiao puede reducir el proceso de envejecimiento mediante la mejora de la actividad antioxidante, la eliminación de radicales libres y la modulación de la expresión génica en relación al envejecimiento”, comentó también para la BBC Dongliang Wang, especialista farmacéutica de la Universidad de Shandong.

La demanda existe.

Un reportaje de National Geographic titulado “Los peligros de comerciar con piel de burro” da cuenta que China importa millones de pieles de burro de África para hacer medicina tradicional, pero advierte que las pieles pueden ser portadoras de enfermedades peligrosas como el SARM (Staphylococcus aureus resistente a la meticilina), un tipo potencialmente peligroso de bacteria estafilocócica.

La bacteria estafilocócica es una bacteria que normalmente tiene la gente sana en la piel o en la nariz y que a veces puede producir una infección.

“La biología de los burros hace imposible su cría en masa como la del ganado, y la recientemente vigorizada industria china del ejiao consume entre 2,3 y 4,8 millones de pieles al año. Algunas proceden de las menguantes reservas de burros de China, pero la mayoría proceden de África”, revela el reportaje.

¿CÓMO ES LA CARNE DE BURRO?

La carne de burro contiene 40% de proteínas y bajo contenido graso.

Algunas investigaciones como la de la Universidad Mayor de San Andrés de Bolivia señala que la carne de burro es buena para curar la enfermedad de la anemia en los humanos por su alto contenido en hierro ya que interviene en la producción de glóbulos rojos en la hemoglobina y tiene un valor proteico alto de 40%

La carne de burro está en el mercado boliviano con valor agregado en forma de embutidos, chorizos, carne molida y salame. La venta y consumo ha generado polémica, pero es ofertada en mercados de La Ciudad El Alto y La Paz.

El consumidor final, de acuerdo con la investigación, no sabe que está consumiendo carne de burro ya que le venden como carne de vaca.

A diferencia de la carne de res, la de burro presenta un color rojizo fuerte, casi guindo. Esto se debe a su alto contenido de hierro. Su grasa tiene un tono amarillento a diferencia de otras carnes como la de cordero que es blanca.

Debido a las condiciones fitosanitarias, algunos expertos señalan que consumir carne de burro trae como consecuencias dolores gastrointestinales, encefalitis y salmonelosis, así como el riesgo de contraer parásitos.

En Bolivia se han descubierto mataderos clandestinos, por lo que se ha alertado no pocas veces sobre las condiciones de salubridad que rodean al animal.

En Colombia se han realizado frecuentes operativos donde descubrieron a un grupo delincuencial que mantenía a los animales en pésimas condiciones de vida y el lugar de sacrificio no cumplía con las normas de salubridad. Así, en 2023 se descubrió que la carne no conservaba las cadenas de frío necesarias y llegaba en mal estado a los expendios y tiendas de barrios populares de Barranquilla, donde vendían la libra más barata de lo normal.

El Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú (SENASA), de acuerdo a sus protocolos tendría que fiscalizar el registro sanitario de los mataderos.

En el reglamento sanitario del faenado de abastos no se menciona precisamente la carne del burro.

Por lo pronto, se ha firmado el 28 de junio un acuerdo entre la Administración General de Aduanas de China (GACC) y el Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú (SENASA) para determinar los protocolos sanitarios destinados a la exportación de burro y sus productos derivados.

La ministra Galdó tiene que darnos mayores alcances para que su anuncio deje de parecer una broma.

