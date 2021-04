El ente regulador Osinergmin podría aprobar en las próximas semanas un proyecto que busca dar cumplimiento a una sentencia del Poder Judicial que ordena modificar la regulación eléctrica. Esta propuesta cambiará la actual forma de declaración de costos energéticos. ¿Habrá un incremento de tarifas?

Para Arturo Vásquez, ex viceministro de Energía, esta regulación eléctrica tendrá efectos adversos en el mercado energético peruano. Tal como está prepublicada la propuesta de Osinergmin está incorporando costos donde no debe. “Han interpretado la sentencia del Poder Judicial de manera particular. Lo que dice la sentencia en el extremo es que se revise la razonabilidad de la propuesta. Por eso declaran nulo un Decreto Supremo que ponía topes a las declaraciones de precios de gas”.

En ese sentido, dijo que el Ministerio de Energía y Minas (Minem), el Comité de Operación Económica del Sistema (COES) y Osinergmin han hecho una interpretación particular sobre el tema.

Añadió que toda persona que tenga conocimiento básico de economía sabe que los costos variables y fijos son distintos. En la generación eléctrica los costos fijos de gas están asociados al servicio de transporte y distribución, y son costos que no varían en función del consumo.

En cuanto a los efectos que tendría este proyecto, Vásquez señaló que se va a subir el precio de corto plazo de la electricidad. “El mercado de corto plazo, donde los generadores compran y venden energía se le llama mercado spot. Ese precio va a subir, y ya hay cifras de Apoyo que señalan que subiría 25%. Pero el problema que no dice el COES, Osinergmin y el Minem es que ese precio es la base para formar otros precios”.

Refirió que al precio spot de la energía que se transa en el mercado de corto plazo entre los generadores que compran y venden energía, le están agregando el costo del gas, por lo que subirá de inmediato el costo de la energía. Indicó que, en la actualidad, el precio no tendría por qué subir, por una regla económica básica, al haber sobreoferta los precios son bajos.

“Ese precio spot al subir va a afectar el precio de los contratos con los clientes grandes como mineras, harineras, molineras de trigo, productores de arroz, azúcar, huevo, pollo, etc.¿Qué harán? Van a trasladar los precios a la canasta básica, va a subir el precio del pollo, harina, arroz, porque los contratos libres se ajustan inmediatamente”, dijo.

Para Vásquez podría generarse un problema de inflación, y el BCR va a tener que actuar, todo porque este proyecto subirá el costo de los alimentos. Sin considerar que a las mineras se les restará competitividad. Pero, en todo caso, ellos trasladan el costo al exterior.

En cuanto al cliente residencial, este se podría beneficiar de la caída del precio spot por la sobreoferta por las nuevas licitaciones, pero no será así. Van a seguir pagando lo mismo o más, el impacto va a ser negativo para la economía peruana.

El experto cree que por el lado de los clientes residenciales, progresivamente a partir del 2022 o 2023 van a sentir una subida tarifaria. “Porque el costo de la generación eléctrica con la que se utiliza el precio spot como referente para valorizar esa energía es el 50% de la tarifa. Y ese componente tarifario va a subir”, puntualizó. Agregó que no es una buena noticia y espera que Osinergmin recapacite y entienda la problemática que están generando.

En tanto, Carmen Rosa Briceño, abogada especialista en temas de energía, dijo que es paradójico porque para cumplir con el fallo de la Corte Suprema, Osinergmin tiene otras opciones de regulación menos gravosas que la propuesta en su proyecto. “Ya que, el fallo en ninguna parte ordena que se incluyan los costos fijos como parte de los costos variables de las generadoras a gas”.

Refirió que uno de los considerandos de la sentencia del Poder Judicial, referido a un tema distinto del controvertido (costos fijos y variables), no puede usarse como sustento de un proyecto regulatorio tan devastador.





