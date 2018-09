Aun cuando la confianza y la falta de costumbre son las dos barreras principales que generan el recelo de los peruanos a adquirir productos para el hogar vía online, en los últimos seis meses el 38% de las familias en el Perú han buscado o comprado algún artículo por este canal, reveló un estudio de la consultora Kantar Worldpanel.

De acuerdo con el estudio de la consultora, el ahorro de tiempo, evitar el estrés de las compras y la búsqueda de mejores precios son factores claves para que el comercio electrónico empiece a presentar un ligero crecimiento como canal de compra desde el ámbito de la familia.

También encontró que del grupo de los peruanos (62%), que indicaron no haber buscado o efectuado ninguna compra por el canal e-commerce en el mismo periodo, el 55% respondió que les gusta ver los productos antes de comprarlos y el 53% indicó que no compra por internet o no tiene la costumbre de hacerlo.

Asimismo, los peruanos esgrimen otras razones que generan su recelo hacia este canal, como el no querer brindar su dirección ni datos personales (23%), en las tiendas hay productos más surtidos (22%), no poder probar los productos (22%), desconfiar de la calidad del producto (21%), dudar del servicio de entrega (21%), desconfiar de la empresa que hace el envío (18%), entre otros.

Ricardo Oie, gerente de soluciones expertas de Kantar Worldpanel, dijo que pese a la resistencia que aún persiste en el consumidor peruano a las compras online y que por ende, el consumo en este canal aún es incipiente, también se refleja un crecimiento sostenido, siendo las categorías 'Non Food' como ropa, calzado y electro las que resaltan, logrando una mayor base de compradores y un mayor ticket para el caso de electro (S/.1,161).

Así, mientras este canal ha tenido un mayor nivel de penetración en las categorías referidas en los últimos seis meses (3%), el consumo de productos de la canasta básica de los hogares en Perú (1%) ha sido la tercera parte del 'Non Food'.

Esta situación se acentúa en los hogares de los niveles socioeconómicos A y B de Lima, quienes más interactúan con este canal y de forma particular con las mencionadas categorías, logrando alcanzar niveles de penetración que duplican la del promedio del mercado.

Compras online de la canasta

A nivel global, el canal e-commerce ha obtenido resultados más alentadores que en el Perú, amparándose en una evolución del consumo y el servicio de forma acelerada, al punto de ser el canal con mayor ritmo de crecimiento, señaló Kantar Worldpanel.

Por ejemplo, dijo la consultora, si nos centramos en los productos envasados veremos una clara tendencia de crecimiento global, registrando 15% al cierre del 2017 y hasta 30% considerando los últimos años. Los países que aportan a este crecimiento global son China, Estados Unidos, Corea del Sur, Japón, Reino Unido y Francia. De todos ellos, es Corea del Sur el país con el sistema de e-commerce más avanzado, destacando tanto por su penetración como en frecuencia y llegando a representar el 19.7% del valor total de su mercado.

En el caso de Latinoamérica, Argentina es el país con la mejor proyección de crecimiento para el e-commerce. Si bien actualmente tiene el 0.8% del valor de su mercado, se espera que para el 2025 éste represente el 5%.

Kantar Worldpanel indicó que las categorías que destacan a nivel global por medio de este canal son las de cuidado personal y hasta cuidado del bebé, mientras que las más básicas tienen menor importancia y poco crecimiento.



