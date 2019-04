¿Por qué estudiar cursos on line? Conoce sus ventajas en esta nota

En la actualidad, el trabajador busca expandir sus conocimientos para así poder postular a nuevos puestos de trabajo o crecer dentro de la línea de carrera que su empresa le ofrece. Para ello, los cursos de capacitación en línea son una opción perfecta para aprender más.



Emerson Sifuentes, director de SGS Academy, explica a Perú21, cuáles son las recomendaciones que un alumno debe tener en cuenta a la hora de tomar una capacitación en línea.

1. ¿Qué tan efectiva es la capacitación on line?

La capacitación o cursos online son 100% efectivas. Sin embargo, esto dependerá del compromiso del estudiante, quien previamente evaluó el contenido del curso. También dependerá de las herramientas que se usan y de la facilidad de información que se ofrezca.

2. ¿Es aplicable este tipo de capacitación en el Perú?

Es completamente aplicable. Debemos tener en cuenta que el uso del Internet se ha masificado enormemente en el Perú. Asimismo, recordemos que el país posee una diversidad geográfica enorme, por lo cual no es posible que todas las capacitaciones se den de manera presencial. El llevar una capacitación on line es una solución viable, ya que una de las principales ventajas es la flexibilidad.



3. ¿Las capacitaciones obligatorias son igual de efectivas?

Si hablamos de las capacitaciones on line obligatorias es un tema diferente, la efectividad es menor ya que no cumple con el requisito principal, el compromiso del colaborador. Desde la experiencia de SGS Academy cuando la capacitación no es obligatoria, es decir, ha sido requerida por el profesional hemos obtenido una efectividad del 100% asegurada.



4. ¿Cuál es el perfil del alumno y el profesor online?

Los alumnos on line deben tener los conceptos de autogestión, autodisciplina y automotivación muy desarrollados, ya que no tendrán al profesor al frente. Tendrán que interactuar con diferentes plataformas y con diversos recursos tecnológicos. Por otro lado, los profesores on line, deben tener también el concepto de autogestión muy presente, ya que se enfrentan a una dinámica distinta, sin alumnos presenciales.



¿QUÉ BUSCAN LOS MILLENNIALS?

"Los millennials buscan estos cursos constantemente porque pueden adquirir distintos y varios conocimientos a la vez y porque sienten que la competencia laboral es cada vez más fuerte y deben especializarse en su rubro, estar a la vanguardia de las tendencias y porque la dinámica profesional lo demanda.", sostuvo Sifuentes.



DATO:

El sector que más trata de capacitarse son los diseñadores institucionales, es decir, aquellos que diseñan o brindan una capacitación.



