Estas son las cortitas de CADE

La condición de Dina

No quiere preguntas

Dina Boluarte, al igual que ha sucedido con otros presidentes, fue invitada a participar en CADE Ejecutivos 2024; sin embargo, la mandataria puso una condición: solo dará un mensaje, es decir, la jefa de Estado no quiere participar de un diálogo en el que le hagan preguntas. ¿Tendrá miedo que le hablen sobre su hermano prófugo, o sobre los actos de corrupción en los que está involucrada? El que nada debe, nada teme.

Situación de Petroperú

El juego de la pelota

Mientras las nuevas cabezas de Petroperú quieren vender la idea de que la petrolera no está en crisis, Gonzalo Galdos señaló que la estatal parece “una pelota” que cada gobierno patea para no hacerse cargo del problema. Además, dijo que uno de los factores para no cumplir la regla fiscal son los subsidios a la compañía pública. Subsidios que, por lo visto, continuarán en el verano próximo.

Jetsmart

Más vuelos

Como parte de sus planes de negocio, Jetsmart reforzará las frecuencias en las que operan actualmente y apuntará al segmento corporativo, anunciaron ejecutivos presentes en CADE. La empresa, que ha crecido en 37% este año respecto del número de pasajeros, también analizará el mercado para ver si ingresa a otras ciudades del Perú.

Toyota

Sobre ruedas

Y hablando de expansiones, Toyota dijo que el próximo año continuará con su proceso de ampliación de mercados. Aunque desde la empresa prefirieron no adelantar en qué lugares abrirán nuevos concesionarios, ya que están revisando las ciudades con mayor potencial.