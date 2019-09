El gobierno de Donald Trump anunció este miércoles la imposición de aranceles antidumping preliminares sobre algunos aceros para la construcción importados de China y México por valor de más de US$ 1,000 millones.

En los resultados de una investigación preliminar, el Departamento de Comercio de Estados Unidos estima que los exportadores de China y México se han beneficiado del dumping para la fabricación acero estructurado -como vigas en I, varillas y viguetas- por cifras que "van de 0.00% a 141.38% y de 0.00% a 30.58%, respectivamente".

Las conclusiones del Departamento, que podrían revertirse, siguen a una decisión similar de junio pasado que abarcó a importaciones chinas de aluminio valoradas en casi US$ 1,000 millones.

Fueron el resultado de un reclamo presentado en febrero por miembros del Instituto Estadounidense de Acero para la Construcción de Chicago.

Como resultado del nuevo anuncio, se encargó a la Aduana de Estados Unidos la recolección de depósitos en efectivo de los importadores relevantes de acero estructural en base a las tasas de dumping determinadas durante su investigación preliminar.

Las autoridades indicaron sin embargo, que la investigación no había afectado a los marcos de acero de Canadá, que por el momento se libra de las tarifas antidumping.

Cabe recordar que, en 2018, las importaciones de acero estructural provenientes de Canadá, China y México se estimaban en US$ 722.5 millones, US$ 897.5 millones y US$ 622.4 millones, respectivamente.

