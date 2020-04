Julio Pardavé, presidente de la Asociación PYME Perú, conversó con Perú21.tv sobre el impacto económico del Estado de Emergencia en las micro y pequeñas empresas (MYPES).

Al respecto, Pardavé resaltó que en el Perú existe un gran porcentaje de MYPES que son informales, y por tanto, no se rigen bajo el sistema financiero. Esto, según el empresario, implicaría que iniciativas como ‘Reactiva Perú’ no beneficiarían al sector.

“Tenemos más de un 73% de informalidad. Entonces tenemos un gran número de microempresas que no tienen un trabajador en planilla. (...) Estas medidas están vectorizadas. No lo digo yo, sino economistas de mucho prestigio y exministros, que esto no va a llegar al sector de las MYPES. El ser informal significa para estas empresas quedar aisladas”, aseguró.

Por otro lado, Pardavé sostuvo que este es un buen momento para empezar a formalizar a las micro y pequeñas empresas.

“Las MYPES tienen que adaptarse a los nuevos protocolos de salud, ambientales y laborales. Si no nos educamos, y si no tenemos esa actitud empresarial, que cada vez es más necesaria, va a haber aislamiento”, señaló.