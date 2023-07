Por Asociación de Contribuyentes

En un reciente comunicado, más de 160 líderes gremiales se manifestaron en contra de cualquier acto de violencia, saqueos, amenazas y bloqueos durante las marchas que se realizarán en estos días. Entre ellos, uno de los principales líderes del emporio de Gamarra afirmó que sus asociados no participarán de ninguna marcha.

“Es 28 de julio, no podemos cerrar nuestras tiendas en estos días”, afirmó. Y esa es la voz de los empresarios. Apoyémonos en su análisis: en el mundo y el Perú el principal tipo de desastre natural es el hidrológico. Los desastres hidrológicos ocupan el primer lugar a nivel mundial con un 38.5%; en América del Sur representan un 56.9%.

En Cusco, Puno, y en diversas regiones del país se escucha claramente la misma voz: “Si van a marchar, háganlo pacíficamente y sin bloqueos o amenazas”. Eso parece decir el empresario peruano, el pequeño, el mediano y el de cualquier tamaño. Y es que la situación económica no ha mejorado mucho y aún sigue siendo difícil como para perder más días de trabajo, ingresos y generación de riqueza. Esa legítima percepción de que las cosas no están bien se muestra claramente en la última encuesta a empresarios realizada por el Banco Central de Reserva.

En la Encuesta Mensual de Expectativas Macroeconómicas (sobre proyecciones de inflación, crecimiento del PBI y tipo de cambio) que realiza el BCRP a funcionarios del sistema financiero, analistas económicos y ejecutivos de empresas no financieras, se detalla que, en junio de 2023, los indicadores de situación actual se deterioraron, con excepción de órdenes de compra.

Según la encuesta, la mayoría de los indicadores de expectativas se redujeron respecto a mayo 2023. Las mayores contracciones se registraron en la expectativa de la economía a 12 meses, así como en la situación de sector y la empresa a 3 y 12 meses. Esto significa, en otras palabras, que el empresario no sabe qué va a pasar, la situación es dura aún y, por lo tanto, no se puede paralizar la economía. Las señales están ahí: el consumo de pollo en las familias peruanas se ha reducido al mínimo, los precios de los alimentos aún siguen siendo muy altos, el empleo formal no se recupera, la recaudación ha tenido meses bastante difíciles, y la última noticia es que hemos entrado oficialmente en un proceso de recesión económica con nuestro Producto Bruto (PBI) cayendo por dos trimestres consecutivos.

De hecho, si analizamos los indicadores de expectativa económica de los últimos años vemos como caen: 1) debido a la pandemia del COVID-19, 2) con la elección de Pedro Castillo como presidente, 3) el 7 de diciembre de 2022 (con el golpe de Estado de Castillo) y 4) en los meses que duran las protestas. Es decir, aún no se recupera la confianza empresarial a sus niveles prepandemia.

El empresario necesita estabilidad y este Gobierno de alguna forma se la está dando. Si durante el gobierno de Pedro Castillo tuvimos 80 cambios ministeriales, en este el promedio de duración de un ministro es mucho mejor.

Es razonablemente evidente que los ministerios y entidades más importantes del Estado y sus funcionarios están acelerando una variedad de proyectos e iniciativas de inversión que se mantuvieron paralizados en los 18 meses de abandono y desorden que nos regaló Perú Libre, Castillo y la izquierda peruana, con más de 80 cambios ministeriales y aproximadamente 200 nombramientos irregulares en la alta dirección del Estado. Aceptar esto no es ‘respaldar políticamente’ a Dina o estar de su lado, es simplemente mirar la realidad con los ojos de quien invierte, se arriesga, genera trabajo, paga impuestos y espera que los políticos y la burocracia hagan bien su trabajo.





