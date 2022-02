A diferencia del 2021, la campaña de San Valentín de este año será muy importante ya que no solo no estaremos en cuarentena sino que las restricciones por el toque de queda ya no están vigentes.

Así, después del mes de enero –que empezó bien gracias a la campaña navideña, pero que después se complicó a raíz de la tercera ola de contagios del COVID-19, que hizo que el flujo de gente baje en 20% en los malls–, esta campaña es una buena oportunidad para recuperar las ventas, señaló Leslie Passalacqua, presidenta del Gremio de Retail y Distribución de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

“Respecto al 2019, esperamos entre un 85% a 90% de incremento en las ventas, con un ticket promedio de S/ 150 a S/200″, mencionó.

Si bien el ticket promedio se está manteniendo, lo que va a cambiar es el flujo de gente comprando y el crecimiento se dará gracias a ese volumen adicional, agregó Passalacqua.

RESTAURANTES

Carlos Canales, presidente de la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), señaló que a pesar de que los aforos aún son limitados, el incremento de las ventas, respecto al mes de diciembre, sería entre 30% y 40% adicionales.

“Al haberse retirado el toque de queda, los restaurantes, bares y lugares de entretenimiento podrán atender en un horario ampliado y reactivar la actividad que ha estado muy golpeada durante los últimos 22 meses”, mencionó.

Adolfo Perret, vicepresidente del Sector Gastronomía de la CCL, señaló que el mayor aforo que se ha dado después de la vacunación y la exigencia del carné con el esquema completo de dosis, abre una buena expectativa.

“Las proyecciones son mejores y la expectativa es buena. Vemos que en 2019 un 40% de las personas preferían salir a cenar en esta fecha y esperamos que se incremente entre 10% y 15% este año, siendo conservadores”, añadió.

Un tema importante que atañe a la rotación, dentro de los restaurantes, es la sobremesa, algo que no se ha estado dando y ha permitido un mayor flujo; sin embargo, para San Valentín se espera que el aforo se vea menguado debido a este punto, comentó Perret.

FLORES Y CHOCOLATES

Un plus a los obsequios por estas fechas es acompañarlos con flores y chocolates, asegura Passalacqua. “Así vendas prendas de vestir, perfumes, zapatos, siempre das un plus regalando chocolates y, entre noviembre y diciembre de 2021 su importación creció 91%”, añadió.

Asimismo, resaltó que el delivery estará mucho más solicitado que en 2021 en todo lo que se refiere a entregas de chocolates, comidas y regalos puntuales por la fecha, que se mueve mucho por este medio.

“Por ello, las tiendas online tendrán bastante participación”, puntualizó.

Datos

De acuerdo con el Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima, entre noviembre y diciembre del 2021 la importación de chocolates sumó US$2 millones , creciendo 91% respecto a similar periodo de 2020.

, creciendo 91% respecto a similar periodo de 2020. Según el presidente de Canatur, existe expectativa de parte del sector empresarial que ya está elaborando ofertas especiales por la fecha.

