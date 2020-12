La actual situación económica no parece ser tan prometedora para los próximos meses. Las idas y vueltas entre el Legislativo y el Ejecutivo ya tuvieron resonancia en la agencia de calificación de riesgo Fitch Ratings quien bajó la perspectiva de Perú de estable a negativa. ¿Qué debe hacer el MEF en estos siete meses restantes para que la economía salga ilesa?

Carlos Casas, ex viceministro de Economía y decano de la Facultad de Economía y Finanzas de la UP, comentó que en primer lugar siempre se debe tratar de parar las iniciativas populistas que vienen del Congreso. Otro punto es avanzar en la discusión de algunas reformas, como el tema agrario y del sistema de salud.

“Por lo menos plantearlo, porque el gobierno de transición no se ha propuesto hacer una reforma de fondo. Lo que debe hacer es mantener el barco a flote, evitar los arrestos populistas y empezar la discusión de algunos temas que deberían reformarse. Más tampoco se puede hacer”, precisó.

En esa línea, Casas espera que se pueda entregar al próximo gobierno una economía con el menor daño posible, en recuperación y con una recaudación creciente.

Precisó que lo que sí está bajo el alcance del MEF es el tema de recuperar la inversión pública. “Por lo menos si lo maneja bien, habremos ganado bastante”, indicó.

TRES ROLES

Por su lado, Flavio Ausejo, especialista en políticas públicas de la Escuela de Gobierno de la PUCP, expresó que bajo un escenario donde el Congreso viene impulsando iniciativas que no toman en cuenta el contexto que vivimos, y que no consideran la forma como se van a financiar, el MEF tiene tres roles.

El primero es el rol de la docencia, según Ausejo. Es decir, explicar los efectos de estas medidas, explicar la realidad de la que estamos hablando, y explicando a los congresistas, indirectamente la población podrá saber cómo funcionan estos esquemas.

Otro rol es el de propuestas, porque puede ser que efectivamente lo que se está planteando no tenga ni pies ni cabeza, pero puede ser que algo se pueda hacer. Entonces, se pueden buscar alternativas. Y un tercer rol es el de contención frente a iniciativas que no hay forma que salgan adelante, porque no tienen racionalidad. “Aquí el MEF debe tener un rol mucho más firme”, señaló Ausejo. Eso en cuanto al manejo político.

Desde el propio manejo económico, para el especialista hay dos elementos importantes. Uno de ellos precisamente toca el cambio de año, donde acaba la ejecución presupuestal e inicia una nueva. Indicó que es necesario que los dineros estén disponibles relativamente pronto en los organismos públicos para iniciar con la ejecución y para echar a andar la maquinaria estatal, porque normalmente hay un proceso de retraso.

“Lo segundo es que necesitas de la acción estatal, dado que la inversión privada también va ralentizada por la pandemia. Necesitas que haya aceleración de la inversión pública, ya que eso mueve la economía y genera trabajo”, acotó Ausejo. Y a la par, añadió que se debe ir midiendo la emergencia sanitaria, porque siempre hay posibilidad de desviar recursos por si la segunda ola se pone complicada.

INVERSIÓN PÚBLICA

Para Jorge Guillén, profesor asociado de ESAN, los próximos meses dependerán de la relación que mantenga el Congreso con el Ejecutivo.

“El gran reto es destrabar la inversión púbica, porque si no se hace, los pronósticos de crecimiento del 2021 van a ser revisados a la baja. Actualmente, el pronóstico de crecimiento está entre 5 % y 7 %, pero si la inversión pública no se acelera, y no hay un adecuado manejo de la pandemia, esa cifra estará a la baja”, indicó.

El docente refirió que si no es por el componente de la demanda agregada, no vamos a poder llegar a las metas planteadas y el desempleo va a seguir en una brecha inferior a lo que debería estar. De ser así, “no vamos a poder darle adecuado empleo a la PEA y tampoco vamos a poder frenar una amenaza de downgrade en la calificación de deuda”.

