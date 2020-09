El grupo textil Pepe Jeans, conocido ahora bajo el nombre de All We Wear Group (AWWG), reportó notorias pérdidas en su valoración en el ejercicio 2018-2019 en su principal filial Pepe Jeans SL, ubicada en España, según reportó Cinco Días de El País.

Pepe Jeans Group SL es el nombre de la sociedad cabecera de la compañía textil y de la que dependen casi medio centenar de empresas de distintos países. Las cuentas individuales depositadas reflejan el deterioro de valor en 321,3 millones de euros (US$ 380 millones) en su filial.

Este monto equivale a un recorte del 50% con respecto al periodo anterior. Cabe recordar, que en el ejercicio fiscal 2017-2018 la valoración de esta inversión ascendió a US$ 759 millones.

Dicha pérdida también afecta el balance de la sociedad. Según informa el medio español, en el apartado de “resultados de ejercicios anteriores”, dentro del patrimonio neto, se puede ver un saldo acumulado de los últimos cinco años negativo de US$ 408 millones.

Sin embargo, este deterioro no se refleja en las pérdidas y ganancias individuales de Pepe Jeans Group SL al reflejar una pérdida de solo US$ 7 millones. Dichas cuentas consolidadas de esta sociedad aún no han sido depositadas en el Registro Mercantil, institución administrativa que oficializa las situaciones jurídicas de los empresarios.

PwC, firma auditora de la compañía textil, ya dio aviso en las cuentas del 2018 que los US$ 759 millones en las que cifraba el valor neto contable de su principal filial no se justifican con su rendimiento reciente.

“[Este mostraba] un descenso de volúmenes de venta y una disminución de márgenes con respecto al plan inicialmente previsto, lo que supone un indicio de deterioro de dicha participación”, informó PwC. Asimismo, indicó que Pepe Jeans no hizo deterioro alguno, y dijo no disponer de “información suficiente” para cuantificar un deterioro objetivo.

Como parte del plan de reorganización liderado por la consejera delegada Marcella Wartenbergh, desde julio pasado el grupo propietario de Pepe Jeans y otras marcas, decidió cambiar su nombre a All We Wear Group, denominación con la que busca aglutinar todas sus marcas. Actualmente, la compañía es de propiedad del fondo libanés M1 y de L Catterton, brazo inversor del gigante LVMH.

