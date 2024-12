“Es inevitable que Petroperú vuelva a pedir plata”

El exministro de Economía y presidente del Consejo Privado de Competitividad, David Tuesta hace un análisis de la economía para el próximo año y cuál sería el futuro de la sostenibilidad de Petroperú.

¿Cuál es su lectura sobre el resultado de la economía en 2024?

Vamos a crecer dentro de las expectativas iniciales, lo cual es positivo porque había muchas dudas respecto de que siquiera se podía alcanzar el crecimiento de 3%. Vamos a cerrar con alrededor de 3.2% como se está pronosticando y es una cifra buena teniendo en cuenta que el año pasado estuvimos en recesión. Es una buena noticia respecto al 0.4% que caímos en 2023. Sin embargo, si lo comparamos respecto al nivel de crecimiento que teníamos hace poco más de 10 años, las cifras actuales desfallecen.

¿Se pudo haber crecido más?

No, si se toma en cuenta que existen varias preocupaciones en el ámbito institucional. No hay que olvidar que hace bastante tiempo no tenemos un gobierno que pueda completar su mandato y eso definitivamente golpea las perspectivas de crecimiento. Tampoco podemos dejar de lado que tenemos una presidenta con 3% de aprobación y un Congreso en la misma condición. Y en esta confrontación y negociación entre ambos lo que puede venir hacia futuro son riesgos de mayor gasto fiscal. En escenario político tan complejo es muy difícil crecer más.

En las condiciones en la que está el país, ¿son viables las grandes inversiones?

El potencial está. Lo bueno es que después de mucho tiempo Proinversión ha hecho una labor muy importante con un resultado bastante positivo. Las adjudicaciones vienen superando los US$11,000 millones en los dos últimos años y la perspectiva de que esto se mantenga en el tiempo es importante. El problema es el ritmo en el cual se van a ir ejecutando estos proyectos. La informalidad, el desorden y burocratización metidos en todos lados son las razones por las que no podemos crecer a tasas de 5%.

Si el 2025 es un año de campaña electoral y, por lo tanto, de mayor incertidumbre, ¿por qué esperar que se pueda crecer igual que en este año?

Todo pinta a que el primer trimestre va a ser de buen crecimiento económico. Hay inversiones que se habían anunciado y que se empezarán a desarrollar entre la primera y segunda parte del año. También cada vez va incrementando la probabilidad de que la presidenta Boluarte acabe su gobierno. Eso te da una ganancia institucional dentro de la precariedad que tiene el Perú. Luego, están las adjudicaciones de Proinversión que se van a concretar en el transcurso del año. También está el despliegue de la inversión que continúa con el Puerto de Chancay, que contribuye entre 0.3% y 0.6% del PBI.

El Consejo Fiscal ha sostenido que el presupuesto público de 2025 está desfinanciado. ¿Cómo puede impactar en la economía?

Creo que el ministro de Economía lo explicó bien. Sí, efectivamente, el presupuesto está desfinanciado desde el punto de vista de la carga sin respaldo que ha colocado el Congreso, pero una cosa es lo que está autorizado y otra es lo que realmente se va a poder gastar. En términos prácticos, como ha ocurrido en los presupuestos anteriores, se gasta hasta donde los recursos alcancen. Una institución tan respetable como el Consejo Fiscal es el Banco Central. Ellos proyectan un déficit fiscal de alrededor de 2% el próximo año, lo que implicaría que se va a cumplir la meta fiscal.

¿Cuál es la reflexión para que se cumpla con las metas fiscales?

Un tema mucho más importante que la discusión de tener más recaudación y la necesidad de contener los gastos es el papel que juega el crecimiento económico. La pérdida de capacidad de crecimiento que ha tenido el país viene de decisiones que se tomaron en el pasado, como por ejemplo, Petroperú. La decisión de que la Refinería de Talara se haga cueste lo que cueste viene de hace 10 años. Ahí hay una gran responsabilidad de los que fueron autorizando recursos y que han hecho perder, también, potencial de crecimiento al país.

Al menos S/5,500 millones del presupuesto 2025 dependen del éxito de los litigios en el Tribunal Fiscal. ¿Esto genera incentivos perversos?

Sin duda, no es una señal adecuada. Esos ingresos se conocen como contingentes y deberían tratarse como tal, porque es algo que no sabes qué va a suceder. Por tanto, dar la señal de que el Estado va a recibir por estos es como anticipar las decisiones de los jueces.

¿Así como viene operando Petroperú es creíble que no vuelva a pedir más dinero, como lo ha asegurado el nuevo directorio y el premier…?

Al día de hoy no sabemos nada respecto a la entrada del gestor privado ni de la reestructuración de la deuda, que son elementos claves que había planteado el directorio anterior. Sin estos, que tenían como objetivo llamar a la participación del sector privado en el porcentaje permitido por ley, es inevitable que Petroperú terminé pidiendo plata en algún momento del próximo año. Petroperú es una empresa muy endeble financieramente. Cualquier cosa mínima, como una pequeña paralización de la refinería o un derrame como el que acaba de ocurrir, lo desvía del equilibrio.

¿Ni el último rescate otorgado por el Estado le da un respiro a Petroperú para evitar que vuelva a pedir plata?

Repito: es altamente probable que Petroperú vuelva a pedir plata. La empresa está prácticamente en la insolvencia, como lo ha reconocido alguno de sus directivos actuales, por lo cual está incapacitada de participar, por ejemplo, en la adjudicación de lotes. Por eso, el directorio anterior, claramente, tenía establecido que en el mes de septiembre Petroperú ya debía tener al gestor privado trabajando ahí y haber negociado con los bonistas un mejor perfil de pagos para no estar tan ahogado financieramente. Que yo sepa nada de eso ha ocurrido.

¿El premier y el nuevo presidente de la petrolera aseguran que la empresa brindará utilidades en 2025?

Un tema es la utilidad que la empresa pueda generar en un determinado periodo y otro es la sostenibilidad financiera; es decir, la capacidad de generar utilidades en forma permanente que le permitan salir del actual estado de alto endeudamiento. No hay que olvidar que, con la ayuda financiera que se le dio en los últimos meses, lo que se hizo fue pagar lo que ahorita tiene como compromisos, pero no la hace eficiente. Si esta empresa no hace cambios profundos, los peruanos estaremos condenados a seguir financiándola. Por lo tanto, hay que preguntarles a todos los que firmaron hace 10 años por esta nueva Refinería de Talara por qué lo hicieron. +

