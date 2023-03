Por Asociación de Contribuyentes

No son pocos los que han culpado a la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios del fuerte impacto que han tenido los fenómenos naturales en diversas regiones del país. El argumento es: hace casi 6 años que funcionan como entidad y muchas obras que se debían terminar no se han ejecutado aún. Pero ¿Es la ARCC la culpable de que muchas obras de prevención no hayan sido culminadas?

Como explica la exdirectora de la ARCC, Amalia Moreno, esta entidad no tenía la capacidad de ejecutar obras directamente, licitar, contratar y supervisar cuando fue creada en abril de 2017. Se convirtió recién en una unidad ejecutora en el año 2020, después de muchos vaivenes políticos y burocráticos.

La misma Moreno dijo: “El 30 de octubre fui designada como directa ejecutiva de la ARCC y encontré menos del 15% de avance en la ejecución de intervenciones, siendo los proyectos de prevención los menos desarrollados en el período entre 2017 y fines de 2019″.

“Por ello tomé la decisión de convertir a la ARCC en una unidad ejecutora que se haga cargo de las megaobras de prevención e infraestructura estratégica de salud y educación que no habían avanzado de manera significativa tras tres años de funcionamiento de la entidad (…). Para implementar los proyectos de prevención, no solo se necesitaba ser unidad ejecutora sino también que entidades como el Ministerio de Vivienda, el de Agricultura y los gobiernos regionales cedan la responsabilidad de ejecución de estas intervenciones a la ARCC”, agregó.

Según Moreno este proceso, que era de exclusiva responsabilidad de las entidades mencionadas, “culminó en parte a fines de 2020, es decir, se perdieron 4 años para iniciar las megaobras de prevención”.

Hoy la ARCC impulsa la ejecución de soluciones integrales para el control de inundaciones de 19 ríos de la costa del país, cinco quebradas y drenajes pluviales en siete ciudades de la costa. El objetivo es que las cuencas se conviertan en zonas turísticas y agrícolas que generen puestos de trabajo. Es decir, al pasar del problema a la oportunidad

Para las intervenciones de Construcción, el Decreto Legislativo 1354 amplía las modalidades de contratación, permitiendo celebrar convenios Estado–Estado o celebrar convenios de encargo con organismos internacionales, que podrán utilizarse para la contratación y la ejecución de proyectos relativamente complejos como los proyectos de prevención de control de inundaciones y movimiento de masas que forman parte de las soluciones integrales.