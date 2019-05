Envíos no tradicionales a EE.UU. y China crecen 2% y 79% respectivamente en primer trimestre

Al primer trimestre de este año, las exportaciones no tradicionales a Estados Unidos y China reportaron crecimientos de 2% y 79% respectivamente, con respecto al mismo periodo del año anterior, informó el Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima (Idexcam).

Los envíos no tradicionales a EE.UU. superaron los US$ 917.5 millones, mientras que el valor exportado a China fue de US$ 161 millones.

"El enfrentamiento entre los Estados Unidos y China, nuestros principales socios comerciales, en la denominada guerra comercial no ha registrado impactos negativos en nuestras exportaciones no tradicionales", señaló Carlos Posada, director ejecutivo del Idexcam.

“Ello revela que dicha situación entre estos países brinda, por el contrario, una oportunidad para que el Perú pueda colocar sus productos en los mercados norteamericano y chino”, agregó.

Envíos a EE.UU.

Por subsectores, las exportaciones de agro no tradicional hacia Estados Unidos registraron una expansión del 12.67% por un valor de US$ 475.3 millones.

Entre los productos que más destacan en su crecimiento figuran las uvas frescas que alcanzaron los US$ 163 millones, 20% más que el mismo trimestre del año 2018; le siguen arándanos frescos con montos valorizados en US$ 59 millones, lo que representa un crecimiento de 90% respecto al mismo periodo del año anterior.

Asimismo, reportan un resultado positivo las exportaciones del sector textil, cuyas confecciones crecieron 10.16% con despachos valorizados por US$ 182.5 millones.

Los t-shirts de algodón para hombres o mujeres alcanzaron montos por US$ 35 millones, lo que revela un crecimiento de 5%. Así también las camisas de punto de algodón anotaron valores por US$ 13 millones, 65% más que en el periodo anterior.

Este dinamismo también se refleja en el subsector minería no metálica que registra un avance de 5.1% y un valor exportado de US$ 52 millones.

Despachos a China

En el caso de las exportaciones no tradicionales con China, se registra un crecimiento específicamente en la pesca no tradicional, la cual creció 359% en comparación al primer trimestre del año 2018, con montos valorizados por US$ 86 millones.

Entre los productos que más destacaron durante el primer trimestre figuran jibias y calamares, los que alcanzaron US$ 69 millones y reportaron un crecimiento del 396%; seguidos de los langostinos con un valor exportado de US$ 7 millones.

Respecto al agro no tradicional, los envíos a China crecieron un 25% respecto al mismo periodo del año anterior y sumaron US$ 45 millones.

Destacan las uvas frescas con envíos por US$ 31 millones y un crecimiento del 43%, seguidas de los arándanos por US$ 3 millones y una expansión de 150% respecto del mismo periodo del año 2018.

“Estos resultados demuestran que, a pesar del ambiente comercial internacional generado por estos países, siempre habrá oportunidades para nuestras empresas exportadoras situación que no debe ser desaprovechada”, anotó Posada.