Entrevista: “Solo gaste hasta el 10% en ocio”

Cómo cuidar las finanzas familiares es una de las mayores preocupaciones de los peruanos. Liz Reyes presenta todos los miércoles a las 7:00 p.m. Dinero con sentido , un programa que se emite en Perú21.TV, que usted puede ver en nuestra web, y que brinda información sobre cómo manejar las finanzas personales.

Hay muchos peruanos que no saben cómo funciona una tarjeta de crédito o lo que implica sacar un crédito hipotecario. Actualmente, ¿cómo estamos en educación financiera?

Según los últimos estudios sobre la demanda de productos financieros y sobre cultura financiera, el 66% de la población peruana tiene la costumbre de ahorrar. Si ponemos un límite de 25 años; el 70% de las personas que tienen esa edad, o más, ahorra. Y de 25 años para abajo, el 45% lo hace. Esto va por un tema de hábitos y de cantidad de ingresos. La capacidad de ahorro, por ejemplo, de los hombres es más que de las mujeres.

Ya que mencionas los hábitos, en julio se tiene la costumbre de comprar más. ¿Cuál es el comportamiento que se observa para bien y para mal entre los peruanos en un mes en el que muchos reciben doble sueldo?

Yo creo que no deberíamos llamarlo “doble sueldo”. Ganamos un ingreso mensual y recibimos un extra en julio y diciembre. Hay personas que tienen créditos hipotecarios y tiene que pagar la doble cuota. Si no es el caso, lo frecuente es que no ahorren para los imprevistos; sino lo gastan en vacaciones. Hay que trazarnos metas y no olvidarlas. Disponer de ese dinero con toda la holgura es un error.

Hay encuestas de Kantar y de Datum que muestran que los peruanos están priorizando el pago de deudas, al menos desde la gratificación pasada (en diciembre). Pero el ahorro ocupa el segundo lugar. Según tu experiencia, ¿en qué proporción deberían dividirse los montos que se destinan al pago de deudas y al ahorro?

La gratificación, como ingreso extra, debe cubrir estos gastos adicionales, como el pago de las cuotas. Pero para no afectar la calidad de vida de las personas y disfrutar el dinero con nuestros seres queridos, debemos destinar como máximo un 10% al ocio. Lo demás, debería irse a una cuenta de depósito a plazo, por ejemplo. También podría optar por una cuenta de ahorro, pero las tasas de rentabilidad en esos casos son muy pequeñas.

Esto también se podría aplicar en cualquier ingreso extra que uno tenga durante el año. ¿Qué crees que se deba priorizar, un proyecto que tengas en mente o el pago de una deuda?

Cuando uno tiene dinero debe maximizar el recurso. Yo siempre sugiero que lo primero que debes hacer es cancelar las deudas. Y, además, se deben priorizar las que son más pequeñas. Si lo que quieres es hacer un traslado de deuda, debes comparar las tasas de interés. Luego, lo que puedes hacer es buscar otras formas de generar dinero y estos ingresos no deben depender mucho de tu trabajo. Puedes optar por un emprendimiento o puedes invertir en productos que dependan de tu capacidad de riesgo, como por ejemplo, invirtiendo en la Bolsa de Valores de Lima. Los que son amantes del riesgo tomarán esta iniciativa y los que son un poco más cautelosos, preferirán invertir su dinero en fondos mutuos.

Mencionaste una palabra clave, “emprendimiento”. El Perú es un país de emprendedores, lo que me lleva a preguntarte qué es mejor: ¿emprender o tener un trabajo fijo?

Tenemos una realidad en el país, solo el 10% de los emprendimientos tiene éxito. Creo que no tenemos que dejarnos llevar por la emoción y decir “yo quiero poner este negocio y me voy del trabajo que tengo”. Lo mejor es continuar con un trabajo estable para generar más dinero y crear un capital que permita que en el camino no necesiten liquidez. La ruta de un emprendimiento no es nada sencilla, tienes que ir lento para conocer mejor cómo es que funciona el rubro en el que vas a invertir.

Muchas veces, las personas crean una empresa, pero con el paso del tiempo empiezan los altibajos. ¿Hasta qué momento uno puede seguir apostando por el proyecto?

A veces cuando uno empieza, quiere ver el dinero de inmediato. El emprendedor ya puede estar realizando ventas, pero aun así estar en pérdida. Hay que tener paciencia y manejar adecuadamente el flujo de dinero. No es bueno que empiece a gastar apenas esté generando ingresos porque eso le quita capacidad de reinversión. Una cosa es el dinero que tenemos para nuestra vida personal y otro es el que usamos para el negocio. Este es justamente uno de los errores más recurrentes y hace que la etapa de crecimiento se postergue. No generamos estrategias. En el plazo de un año, ya se debe ver el negocio más fortalecido, para eso deben manejar procesos.

Si volvemos a los ciudadanos de a pie y hablamos de los beneficios tributarios, como las deducciones al Impuesto a la Renta, este año los peruanos pueden aprovechar el consumo que realizan en bares u hoteles.¿De qué manera se puede maximizar realmente este gasto?

Hay que estar atento. Como mencionas, se puede hacer deducciones hasta del 15% del consumo. Hay otras deducciones, por ejemplo los que perciben renta de cuarta categoría pueden deducir hasta 30%. También por contratar servicios odontológicos se puede hacer deducciones. Y también para arrendamientos.



DATOS

- Liz Reyes cuenta que le pasó de todo. Desde el emprendimiento hasta inversiones con algunas pérdidas y otras con ganancias.



- Tiene más de 10 años de experiencia en banca y actualmente lidera una consultora que brinda talleres y capacitaciones sobre finanzas personales. Con ello busca fomentar los emprendimientos en Perú.



- Además, tiene un negocio de textilería, que ya está creciendo y que busca expandirlo a los mercados internacionales a través de la exportación.