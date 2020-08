Para el economista Elmer Cuba, lo peor de la crisis ya pasó, al menos para el empleo y la economía. Sin embargo, la respuesta del Gobierno y las propuestas legislativas del Congreso no hacen mucho por impulsar la recuperación que todos los peruanos esperan. En conversación con Perú21.TV, no esconde su decepción sobre el Parlamento y explica la importancia que tendrá el voto de cada peruano para recuperar la economía en los próximos años.

Se aprobó un dictamen que permitirá la devolución de aportes a la ONP. ¿Cuál es el impacto que se observaría en la economía?

Antes de hablar del impacto, quisiera mostrar mi profunda decepción por lo que está ocurriendo en el Congreso por el lado macroeconómico. La política fiscal no es una piñata que hay que romper; es lo más valioso que tenemos de los últimos 30 años y hay que cuidarla como oro. Habiendo dicho eso, me sorprende que, habiendo un problema solucionable en la ONP, se hayan dado dos normas que atentan contra la misma.

¿Cuáles son estas?

La primera es que es verdad que los aportantes a la ONP que no cumplan los 20 años de contribuciones no reciben nada. Esa es una injusticia que se puede remediar dándoles una pensión proporcional. Es decir, aquel que aportó más (de 20 años) tiene una pensión, y el que aportó menos, algo proporcional. Digamos que si aportó 10 años, le dan a mitad de la pensión (…). El otro extremo de la norma es darles un dinero a todos los jubilados. Eso se llama violar la ley, la Constitución. Los congresistas no pueden violar la Constitución, han jurado defenderla; no manejan el gasto público porque este lo maneja el Ejecutivo.

El Ejecutivo ha dicho que va a observar la norma y existe el riesgo de que el Parlamento la apruebe por insistencia. ¿Qué tipo de puentes debe tender el Gobierno para evitar una aprobación por insistencia?

Hay que enfriar las cosas, con cabeza fría, hay que pedirle ponderación al Congreso. Este Congreso tiene líderes, son partidos políticos que se reúnen, hay que pedirle que lo piensen y no insistan por ese camino. Hay mejores soluciones, como dar una pensión proporcional a aquellos que no han aportado todos los 20 años (…). El Congreso va a perder en el Tribunal Constitucional. Cualquier abogado que sabe leer la Constitución sabe que eso (aprobar la norma de devolución de aportes a la ONP) es anticonstitucional. Yo no insistiría en algo sabiendo que es un error porque sería una necedad.

Hay otros proyectos como el que permitiría ascensos automáticos en el sector salud. ¿Qué consecuencias podemos esperar teniendo en cuenta que estamos en plena crisis y que no se retomen los niveles previos a la pandemia hasta después de 2021?

En el caso de Essalud, la consecuencia va a ser que va a caer la calidad del servicio. Entonces, cuando la gente haga colas, no hay medicamentos, el culpable va a ser el Congreso de 2020, que le tiró un torpedo a Essalud, que solo vive de sus aportes y que va a tener que acomodar mayores gastos salariales. No están pensando en el ciudadano que recibe el servicio, sino en los votos del trabajador de Essalud. En cuanto al Minsa, también se está alterando la meritocracia.

¿Es este Congreso uno de los peores preparados en el aspecto económico y técnico?

No es un tema de preparación técnica. Uno no le pide al representante del pueblo que esté técnicamente preparado, uno le pide que sea honesto. Y si no sabe un tema, que se deje asesorar. La economía es como la medicina. Si yo tengo buena voluntad, quiero servir a mi pueblo, pero no sé un tema, me rodeo de gente que sabe y me hago asesorar mejor y tomo una decisión en esa dirección; no me cierro e insulto de espaldas a la evidencia de la ciencia económica. Ellos critican al Ejecutivo de no estar pegado a la ciencia médica para (combatir) la epidemia, pero ellos están haciendo lo mismo con la economía. Eso me preocupa.

¿Y cree que este Congreso es peor que el anterior, igual o cómo lo calificaría?

No entraría en un calificativo de mejor o peor (…). Lo que están haciendo ahora es algo para lo cual no han sido elegidos. Han sido elegidos para mejorar la reforma política, para completar el anterior periodo; no tienen un mandato para cambiar el modelo económico.

El MEF presentó el Marco Macroeconómico Multianual y prevé una caída de 12% este año y un crecimiento de 10% en 2021. ¿El Gobierno está tomando las medidas necesarias para cumplir sus metas?

El año está muy marcado por el segundo trimestre, por la recesión hecha por nosotros al cerrar la economía. Perú venía creciendo a un ritmo de 3% y este año va a caer 12%. Hay 15 puntos de caída y están explicados en 3 puntos por la caída del turismo (…). Los otros 12 puntos los hemos hecho nosotros para ganar tiempo y que el sistema público de salud desarrolle capacidad de respuesta. Sin embargo, uno espera tasas (negativas) de 7% u 8% en el tercer trimestre y cercanas al 5% o 4% en el tercero. Ya pasó lo peor. También pasa en el empleo: lo que uno ve ahora es como observar por el retrovisor.

¿Cómo observa usted el reinicio de actividades?

Ha sido bastante calamitoso. Cuando cierras la economía para ganar tiempo, tienes que aprovecharlo al máximo para evitar lo que hemos visto: la falta de oxígeno, por ejemplo. Por eso, el Perú tiene los peores indicadores de salud del planeta en muertos por millón. Haber hecho mal el trabajo en el plano sanitario ha hecho que la economía sufra una cuarentena más larga de lo esperado. Incluso hoy un tercio de los peruanos sigue en cuarentena. Pero ese es el pasado. En adelante vienen mejores tiempos.

¿Y qué sectores económicos deberían ser apoyados con miras a una recuperación que tiene largo trecho por caminar?

La minería, la agricultura y la pesca ya salieron. Ahora en julio y agosto ya volvieron a los niveles pre-COVID. El que va a ser más lento en salir es el turismo. Va a estar golpeado por varios años por el tema de los contagios y el temor. En segundo lugar, todos los servicios vinculados a mano de obra donde hay contacto, como los restaurantes, los cines, los gimnasios y las actividades donde hay gente aglomerada, como los bares. En el ínterin hay desempleo e informalidad, que van a tener que enfrentarse con empleos temporales y ahí la política fiscal va a tener que entrar a tallar. Pero nada reemplaza la liberación de la economía.

La ministra de Economía dice que se alcanzarán los niveles prepandemia en 2022. ¿Coincide con ella o cuál es su observación al respecto?

Si, como dice el MEF, el PBI cae 12% (en 2020), tendría que subir 14% el próximo año para recién estar en niveles de 2019, pero no creo que sea el caso. Podría suceder también si la vacuna llegase en el segundo trimestre y si, además, el Gobierno que asuma el próximo año es uno reformista, que nos lleve a otro nivel de desarrollo (…). En caso contrario, si se ve populismo, y este Congreso es una muestra de lo que puede venir con grupos políticos pequeños, un presidente débil y un respaldo bajo en el próximo Parlamento, entonces todo pintaría mal. Eso vamos a decidirlo los peruanos en abril.

Algunos expertos laboralistas creen que el MEF debería dar incentivos para generar empleos, sean de tipo tributario o no. ¿Cree que el MEF debería aplicarlos?

La única manera de que el mercado laboral sea más boyante es que la economía se recupere más rápido, y el lado privado es mucho más potente y crea mucho más empleo que el sector público (…). El sector público emplea más o menos 1.5 millones de peruanos y la población económicamente activa es de 18 millones de peruanos que trabajamos todos los días. Unos 16.5 millones somos del sector privado y 1.5 millones del sector público.

¿Qué acciones del Ejecutivo han sido acertadas para incentivar la inversión privada o qué otras deberían ser dispuestas?

Este gobierno no ha hecho mucho por la inversión privada. Por ejemplo, el caso de Tía María. Y el Congreso tampoco está haciendo mucho por elevar la inversión privada, con señales perversas como el caso de la ley de especulación y acaparamiento o la norma de los peajes. Todos piden dinero, piden romper el chanchito, pero la única vaca lechera es la inversión privada y estamos yendo contra la corriente.

Datos:

“Crear empleos sobre beneficios tributarios es imposible porque el Estado está muy golpeado. Las finanzas públicas van a tener que reconstruirse en el próximo gobierno”.

“La meta del siguiente gobierno será subir la recaudación, bajando la evasión del IGV y el Impuesto a la Renta. Si lo logra, habrá espacio para reconstruir las finanzas públicas y mejorar el gasto en salud y educación. No sería buena idea subir los impuestos”.