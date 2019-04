Cayetana Aljovín: ‘El derecho de pesca no está en cuestión’ [ENTREVISTA]

Después de pasar por tres carteras ministeriales, Cayetana Aljovín asume por los siguientes dos años la presidencia de la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP). Perú21 conversó con ella sobre las preocupaciones del gremio pesquero.

¿Cuál es el reto de la SNP en cuanto a la propuesta del Ministerio de la Producción sobre subir la tasa de los derechos de pesca?

El Estado tiene todo el derecho de fijar los derechos de pesca. Es un recurso natural. No es que lo cuestionemos. Lo que cuestionamos es la manera en que el derecho de pesca se pretende fijar. Creemos que el pago tiene que ser fijado en función de análisis técnicos y rigurosos. Lo que estamos trabajando es sobre los costos de la industria (…). Hemos alcanzado nuestros estados financieros auditados para que se den cuenta de que son nuestros costos reales, porque un auditor no te va a poner un costo que no es.

¿Han planteado que el pago de derechos se descuente en base a la renta de fin de año?

En los primeros proyectos, porque esta es la tercera prepublicación, había ese espíritu de establecer (el pago de) un derecho de pesca que se incrementaba en dos céntimos cuando el Produce veía que las empresas no tenían ganancia. Ya cuando tuvieran ganancia se establecería un derecho de pesca mayor. Ese esquema nos parece razonable, siempre y cuando esa tasa sea progresiva, tal como se aplica en el Impuesto a la Renta. Ese sería el mejor esquema.

Produce planteó que esto no tiene la naturaleza de impuesto, sino que es un pago. Entonces, la propuesta de la SNP no iría de la mano con lo dicho por el ministerio…

Hoy la industria paga un derecho de 0.25%, pero en realidad eso es parte de todos los derechos de pesca que ya paga. Porque lo que el ministerio no está considerando es que hay una serie de cargas regulatorias adicionales que la industria paga. Por ejemplo, de acuerdo a la ley, el derecho debería cubrir los costos de vigilancia y supervisión. Hoy la industria, adicionalmente al derecho de pesca, paga por supervisión y vigilancia. Entonces no pagamos el 0.25%, sino casi el equivalente a US$3.75. Además, hay que sumarle US$1 por el sistema satelital, US$6 por supervisión y vigilancia. Hay que subirle los dólares que se pagan por los aportes a los trabajadores, a Foncopes, y al final terminamos pagando como industria más de US$14.

¿Cómo afectaría un incremento de los derechos en los costos de inversión y de investigación para la pesca artesanal?

El pago de derechos de pesca va para todo aquel que hace una captura de anchoveta. Somos 400 embarcaciones artesanales, más la industria representada en la SNP. Entonces, a todos se les va a aplicar el mismo derecho y creemos que deben incrementarlo cuando la industria tenga ciertas ganancias.

¿Han estimado cómo puede afectar sus costos en el corto o largo plazo?

Esta es una industria que ha tenido años bastante complicados. No lo dice la SNP, hay informes de Apoyo, de América Economía, que así lo sostienen. El retorno operativo empresarial de la industria ha venido decreciendo en los últimos cinco años. El cambio climático es algo que le afecta a la industria y que esta no puede controlar. Tú pensarás, “bueno, vuélvete más eficiente”. Y sí, podemos ser más eficientes, pero si viene un fenómeno El Niño, eso no lo controla la industria. En los últimos cinco años, la industria ha venido de tiempos muy complicados.

¿Cuál es el plan que tiene en su gestión para la formalización de la pesca artesanal?

Lo estamos estudiando. Siempre estamos viendo cómo formalizar el sector y también vemos el tema del combate contra la pesca ilegal pues ahí no se dan los cuidados para la sostenibilidad del recurso. Eso no le pega solo a la industria, sino a todos los peruanos.

Y al precio también…

Sí, claro que sí, pero lo que más creo que se afecta es la sostenibilidad del recurso.

¿Y cuáles son las especies que han sido las más extraídas el primer trimestre del año?

Este trimestre va a ser interesante. Hubo un importante crecimiento del consumo (humano directo o CHD). Por ejemplo, hemos visto cómo el mar ha sido generoso con el jurel y Produce ha ampliado la cuota de jurel porque justamente ha habido más recurso. Entonces ha habido incrementos importantes en una especie como el jurel y también en la caballa, así que sí estamos viendo una mejora.

¿Creen que subirá un poco la pesca para el consumo directo en la mesa popular?

El bonito ha tenido una importante mejora. Los productos que las amas de casa consumen, como el perico, también. Creemos que tenemos que trabajar bastante con el atún. Ahí Perú tiene una posibilidad importante en el norte, tenemos un tema sobre el cual debemos sentarnos a conversar con el Produce como con el Ministerio de Economía para que la pesca del atún sea competitiva. Hoy no lo somos frente a Ecuador porque hay una distorsión en el precio del combustible. Ahí tienes un espacio de mejora a trabajar.



DATOS:

- “Este es un gremio que se ha profesionalizado mucho en el tiempo. Es un gremio que se preocupa por la sostenibilidad de los recursos y apuesta por la innovación”.



- Los derechos de pesca son los pagos que realizan las empresas dedicadas a la extracción de recursos marinos al Estado. Actualmente, el cobro que se aplica es el 0.25% del valor FOB de cada tonelada de harina y aceite de pescado. El Produce propone elevar la tasa a 0.54%.