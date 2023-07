Mientras miles de personas reclaman por una mejor calidad de vida, hay gobiernos subnacionales que no ejecutan su presupuesto. En el sur, zona donde las protestas se acentuaron a inicios de año, los gobiernos regionales, hasta el 18 de julio, no han gastado ni el 40% del total de su presupuesto para proyectos de inversión, según datos del portal Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Tacna es una de esas regiones. El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) que tiene supera los S/427 millones, pero hasta la fecha solo registra un 18% de avance.

Cusco, cuyo PIM es mayor a los S/1,150 millones y que tiene proyectos relacionados con el mejoramiento de carreteras, del servicio educativo y de salud, solo ha gastado el 20.7% del total asignado.

Ica y Madre de Dios también figuran en la lista de las que menos avance registran con un 23.1% y 24.8%, respectivamente.

Puno, por su parte, que fue el epicentro de las protestas sociales entre diciembre y enero, tiene un presupuesto superior a los S/700 millones, pero solo gastó el 25%. Por ejemplo, tiene S/59.4 millones para el fortalecimiento de la capacidad resolutiva del Hospital Regional Manuel Núñez y no ha invertido ni S/1.

Apurímac, Ayacucho y Arequipa se encuentran entre las cinco regiones que más han gastado, pero su avance aún es lento con un 32.3%, 33.2% y 35.6%, en cada caso, pese a que ya estamos en la segunda mitad del año.

OTRAS REGIONES

La situación no es mejor en otras partes del Perú. Por ejemplo, Áncash es la región que registra menos avance en gasto de inversión, pues solo ha desembolsado un 9.3% de sus S/832 millones asignados.

En tanto, Huánuco ha gastado el 14.1%, y Pasco solo el 18.3%, según revelan los datos del MEF. Por su parte, Junín es el departamento con mayor avance, aunque este sigue siendo bajo (41.8%).

SIN PRETEXTO

Para el presidente del Consejo Privado de Competitividad (CPC), David Tuesta, estos lentos resultados reflejan un mal proceso de descentralización en el país

“Esto no tiene nada que ver con que son gobiernos nuevos, esto tiene que ver con capacidades. Este es un proceso de descentralización muy mal llevado por un contexto político. Varios gobernadores se dejan llevar por las manifestaciones políticas”, resaltó.

En ese sentido, señaló que la mayor parte de la inversión pública se encuentra en los gobiernos subnacionales, por lo que no se “puede seguir culpando al gobierno nacional de las demoras o la falta de desembolso”.

“Cuando el alcalde o el gobernador no puede hacer algo dice que es culpa de Lima, que no le aprueban el proyecto, que lo retrasan, y la realidad es que estos señores no saben hacer un expediente técnico”, resaltó.

Asimismo, señaló que el año pasado Puno dejó de invertir aproximadamente el 40% de su presupuesto. Este dinero, precisó, puedo haber sido utilizado para reducir las brechas que existe en esta región, lo que permitiría a su vez contribuir en la disminución de la pobreza y el crecimiento de su Producto Bruto Interno (PBI).

DATOS

La provincia constitucional del Callao tiene un presupuesto para proyectos de inversión de más de S/260 millones, pero solo ha gastado el 14.9%.

En tanto, la Municipalidad Metropolitana de Lima cuenta con más de S/99 millones y ha gastado el 18.8%.

