Si bien la crisis por la pandemia ha golpeado a varios sectores, el trabajo remoto y el mayor tiempo en casa también llevaron a que las personas apuesten por productos que faciliten la nueva normalidad y que les permitan la buena convivencia.

Ante esta realidad, el gerente general de Indurama manifestó que la venta de electrodomésticos se incrementó en 10% entre enero y setiembre de este año, y apunta a cerrar 2020 con un avance de hasta el 15%.

Pero no todos estos meses el sector la pasó bien. Entre marzo y mayo, se registraron caídas y perdieron la campaña por el Día de la Madre, la segunda más importante del año. Con la autorización para el delivery y posteriormente con la reactivación de tiendas, las cosas cambiaron.

Esta situación llevó a que productos de cómputo registren un avance del 50% entre enero y setiembre, y que la comercialización de pequeños electrodomésticos como las licuadoras, ollas arroceras y batidoras suba en 20%.

“Al estar en casa nos hemos dedicado a hacer repostería y por eso compramos licuadoras. Pero, por ejemplo, las ventas de planchas eléctricas no avanzan porque la gente ya no plancha como antes porque no se sale mucho”, manifestó el empresario.

La línea blanca, si bien no ha tenido un gran crecimiento, con un 2%, tiene artículos como los de refrigeración, que avanzan 10% en los meses de análisis, mientras que las ventas de cocinas aumentaron en 2.5%. Distinto es el panorama de la comercialización de lavadoras que bajaron 7%.

“En cuanto a la categoría de electrónica como televisores, también ha caído en 3%”, comentó el representante de Indurama a este diario.

El ticket promedio también ha variado. Si antes un televisor costaba S/1,200, hoy está en S/1,550; la cocina pasó de S/930 a S/960.

Por internet

Un canal importante durante la pandemia ha sido el comercio electrónico, que en 2019 alcanzó los US$4,000 millones y en 2020 se espera que aumente 80%.

Helmut Cáceda, presidente de la Cámara Peruana de Comercio Electrónico (Capece), detalló que en junio de este año, las ventas de electrodomésticos por el medio online avanzaron 971%.

La mayor demanda está en productos de cómputo como laptops, webcams. También registran un avance la comercialización de artículos de refrigeración y de cocinas. “El ticket promedio está en S/961”, añadió.

Asimismo, informó que Capece realizará una feria virtual del 2 al 6 de noviembre para orientar a los microempresarios a que realicen ventas a través del Live Streaming ecommerce. Para cualquier información ingrese a www.compralealperu.pe.

SABÍA QUÉ

- Pese a la crisis, la empresa de electrodomésticos Whirlpool regresó al mercado peruano. El director para la región andina de la empresa, Santiago Núñez, señaló que la pandemia trajo “un incremento en la intención de compra de marcas que tengan alta reputación”.

- “Buscamos crecer a doble dígito en las categorías donde estamos compitiendo (refrigeración y lavado)”, dijo.

