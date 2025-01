“En 10 años, Caja Huancayo ha crecido seis veces”

Hace unos días, Caja Huancayo volvió a dar un salto en el mundo de los auspicios al apoderarse de la parte inferior de la camiseta de cada futbolista del primer equipo de Alianza Lima y de todas sus divisiones de menores. El interés de la caja de participar en un equipo donde la competencia juega un papel fundamental, no solo se limita al fútbol, sino al interior de la organización; por ello, recientemente, su directorio, ratificó a Jorge Solís Espinoza como presidente de la institución por un año más. Caja Huancayo, a pesar de ser la segunda en cuota de mercado en el sistema de cajas, obtuvo la mayor utilidad en 2024. Solís revela la receta que tiene la entidad para crecer este año.

¿Cómo le fue al sector en 2024?

El 2024 en términos macroeconómicos fue año no muy bueno. No hay nada que celebrar. El crecimiento fue mediocre, la inversión privada casi se mantuvo en el piso. Por un tema de gestión en Caja Huancayo, que priorizó rentabilidad más que crecimiento en créditos, es que hemos obtenido buenos resultados. La economía de los pequeños y microempresarios no se ha reactivado después de la pandemia. Por ejemplo, conversaba la otra vez con Susana Saldaña, representante de Gamarra, y me comentaba que solo 60% de los empresarios se ha reactivado y del resto muchos han cerrado.

El crédito a la pequeña y microempresa creció alrededor del 10% con cifras a noviembre. ¿Se pudo haber crecido más?

Se ha crecido, a pesar de que las microfinancieras hemos sido más restrictivas en el crédito. Como sistema crecíamos más o menos 18% al año y ahora el crecimiento promedio está entre 8% y 10%. Eso significa que se ha restringido el crédito, a pesar de las medidas tomadas por el Banco Central de Reserva de reducir su tasa política monetaria para impulsar el crédito. Esto significa que no está llegando el capital a los sectores más golpeados. Ahora las entidades son más restrictivas para prestar por los problemas de incumplimiento de pagos. La morosidad se ha incrementado. En el caso de Caja Huancayo, hubo un ligero incremento de la mora, pero vamos a terminar con la más baja del sistema.

¿En cuánto terminará su tasa de morosidad?

Vamos a terminar (2024) en 4.63%. En 2023 terminamos con una tasa de morosidad de 3.70% y no fue porque era un buen año, todos sabemos que hubo recesión, sino fue porque todavía hubo mucha reprogramación de créditos, pero ya las carteras se están sincerando. Y al haber menos crédito, mayor es la morosidad. Eso es lo que está pasando. Yo creo que si se sigue sincerando la cartera, este año el crédito seguirá siendo más restrictivo.

¿La morosidad solo subió por deterioro de los clientes?

En nuestras proyecciones para el presupuesto del año, creemos que la economía no va a crecer más de 2.5% en 2025. Ha crecido el nivel de criminalidad tremendamente. Las microfinancieras nos sentimos amenazadas porque hoy competimos con la criminalidad. Hay distritos dominados por esta en los que nuestros asesores no pueden ingresar. Una de las causas por la que la morosidad también ha subido es que estamos compitiendo con la banca paralela informal y a ellos son los que les pagan primero. Esta banca, como el gota a gota y casas de cambio, presta y no reporta la situación de pago de los clientes.

En esta coyuntura, ¿cómo es que Caja Huancayo logró mejores resultados en el sistema de cajas municipales?

En Caja Huancayo tenemos metas por agencias de productividad, monitoreamos la mora por asesor y agencia. Esta información nos llevó a ser más restrictivos y realizar una mejor evaluación de créditos, asumiendo menos riesgos. Esto nos llevó a un menor crecimiento de la cartera. Por ello, la estrategia fue priorizar rentabilidad y no el crecimiento. Otra estrategia que nos ha funcionado es bajar un escalón y con ello me refiero a llegar a segmentos de la población no atendidos, profundizando la inclusión financiera. Estos nichos se caracterizan por no haber mucha competencia debido al alto nivel de riesgos, pero hemos podido llegar por el nivel de eficiencia que hemos alcanzado y el manejo responsable de la política de topes a las tasas de interés del Banco Central. Es por eso que aspiramos a tener el mejor resultado del sistema.

¿Qué otros hitos se alcanzaron?

Somos la primera caja que ha logrado incorporar al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) como socio estratégico. Hemos mejorado nuestra calificación de riesgo. Somos la primera microfinanciera que tiene un nivel de A- por parte de una empresa clasificadora. Esto nos va a permitir tener mejores costos y fuentes de fondeo. El BID participa con más del 7.5% del accionariado de la caja, lo que le da un asiento en el directorio y le brinda a la caja un gobierno corporativo más sólido.

¿Qué sigue?

Hemos sido la caja que en los últimos años más ha invertido en crecimiento. En 10 años, hemos crecido seis veces. Para este año, tenemos previsto aumentar nuestro ratio de capital en alrededor de 14%, lo que nos da una fortaleza muy fuerte para crecer en los próximos cinco años.

DATOS

Jorge Solís Espinoza fue ratificado como presidente del directorio de Caja Huancayo para el periodo 2025. Además, en la actualidad es presidente de la Federación de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC).

Solís es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y cuenta con estudios de posgrado en la Universidad Uniempresarial de Bogotá y Esan.

El total de provisiones de Caja Huancayo supera en más de 100% el monto de su cartera atrasada, refinanciada y reestructurada, por encima del promedio del sistema.

