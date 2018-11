Durante la conferencia “La nube, una herramienta de transformación digital de las empresas”, César Zevallos, presidente del gremio de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TIC) de la CCL resaltó que la transformación digital es un proceso que las empresas peruanas se resisten a enfrentar, pues su cultura empresarial no reconoce que esta contribuye a alcanzar una mayor productividad y competitividad.

También indicó que “las empresas que no adopten las nuevas herramientas tecnológicas, como la nube e inteligencia artificial, están destinadas a desaparecer del mercado en los próximos años”.

El presidente del gremio mencionó a Workplace, una plataforma digital de Facebook, como una alternativa que pueden utilizar las empresas para aumentar la productividad, agilizar los procesos y generar valor de las empresas.

Al respecto, Alfredo Astudillo, director de la Dirección de Digitalización y Formalización del Ministerio de la Producción (Produce), precisó que Perú está rezagado en el ámbito digital e innovación. "Un país que no se digitaliza no puede innovar y uno que no innova no puede fortalecer la digitalización empresarial”, puntualizó.

Cabe anotar que según el ranking de Competitividad del Foro Económico Mundial, el Perú se encuentra en el puesto 94 en el indicador de Adopción de Tecnologías de la Información y Comunicación – TIC, tomando en cuenta la evaluación de 140 países.