Empresas de hidrocarburos pagaron US$992 millones por regalías

Las empresas de hidrocarburos pagaron al Estado U$992 millones por concepto de regalías entre enero y octubre de 2024, reveló la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

No obstante, el gremio minero energético aclaró que esta cifra estuvo 4.6% por debajo de lo registrado en el mismo periodo del año pasado que ascendió a US$1,039.81 millones.

Solo en octubre, las empresas que operan en la industria hidrocarburífera nacional pagaron US$102.80 millones por este concepto, cifra que fue menor a los US$ 107.43 millones registrados en similar mes del 2023.

Del mismo modo, anotó que las regalías del décimo mes del año también fueron inferiores en 3.1% a las reportadas en septiembre último (US$ 106.12 millones).

Por otro lado, la SNMPE dio a conocer que las compañías del sector abonaron: US$ 52.23 millones por la explotación de gas natural, y US$ 18.17 millones por petróleo, US$ 32.39 millones por la producción líquidos de gas natural.

