El frío que viene sufriendo Lima y el interior del país ha sorprendido a todos los peruanos. Sin embargo, uno de los más beneficiados con el clima, serían los emprendedores de El Emporio Comercial de Gamarra. El centro que reúne a lo mejor de la moda limeña espera llegar a facturar hasta 1,700 millones de soles.

Susana Saldaña, presidenta del Consejo Directivo de la Asociación Empresarial Gamarra Perú, dice que: “La esperanza es que por lo menos lleguemos a las cifras del 2023 en otoño-invierno. Las cifras que ha arrojado el INEI demuestran la realidad. Llevamos 14 meses de caída en el sector manufactura. La producción de prendas de vestir solo en marzo se ha reducido en más de 20%”, dijo en declaraciones para la Agencia Andina.

Añadió que las ventas de otoño iniciaron en abril por lo que esta semana se empezó con la campaña de invierno. Se espera que las ventas incrementen debido al clima que se viene viviendo en los últimos días.

Además, comentó que debido a la crisis de la pandemia, los emprendedores ahora toman sus precauciones y ya no se arriesgan a producir en grandes cantidades para evitar quedarse con parte de sus productos.

“Los empresarios no pueden arriesgar y producir todo lo que se producía antes de la pandemia porque no tienen capital. Este se ha visto reducido notablemente. Si se arriesgaran al 100% y la demanda no crece o el clima cambia a una especie de verano, será muy difícil avanzar”, comentó para el mismo medio.

Según la Asociación Empresarial Gamarra Perú, los comerciantes planean invertir desde los s/1,000 hasta los s/3,000.

