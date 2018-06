¿Qué opciones tiene para vestirse una mujer embarazada? Bajo esta premisa nace My Bump , una tienda peruana que ofrece prendas a la moda especialmente diseñadas para poder utilizarlas durante el proceso de gestación.

Su dueña, Luciana Rey , de 34 años y mamá de dos pequeños, encontró un buen nicho en su negocio, pues, según ella, la ropa de maternidad era un mercado "bastante desatendido" en el país.

En conversación con Perú21 , esta mamá emprendedora brindó todos los detalles sobre su idea de negocio, con la cual busca busca posicionarse como una alternativa atractiva para todas aquellas mujeres embarazadas que no deseen perder su estilo.

¿Cómo decidiste crear My Bump?

-Soy comunicadora, trabajé en marketing por más de 5 años, pero siempre tuve la visión y el gusto por la moda. Toda la idea del negocio nació a raíz de mi primer embarazo.

Cuando me casé en el 2011, mi esposo y yo nos aventuramos y viajamos al extranjero por su maestría. Durante nuestra estancia en Estados Unidos, hice un diplomado en fashion business en New York. Mientras hacíamos estos viajes de estudios salí embarazada en Singapur. En el 2013, regresando al Perú, ya era mamá y tenía claro que no quería volver al mundo corporativo.

¿Cuál es la principal fortaleza de tu negocio?

-No por estar embarazadas todas tienen que vestirse igual. La ropa de maternidad no tiene por qué ser un disfraz. Somos una propuesta diferente y variada. Hay distintas prendas que se adaptan al estilo de cada mujer. El embarazo no tiene por qué cambiar tu personalidad.

En el embarazo el cuerpo cambia bastante y no es fácil encontrar ropa que te haga sentir cómoda. Era un mercado bastante desatendido. Intento que la atención sea personalizada y no vender por vender, sino guiar a la clienta para que pueda lucir lo que está llevando.

¿Cuál consideras que fue la mayor dificultad que tuviste para iniciar tu negocio?

-​La dificultad no estuvo tanto al iniciar, sino al crecer. Ahí es donde te enfrentas a decisiones importantes. Hay que saber en que momento invertir y dar el siguiente paso; sin embargo, para emprender, también hay que tener mucha pasión y paciencia, el dinero no se gana a los 5 meses. Otro detalle es que la embarazada compra para el momento y esto nos obliga trabajar de manera especializada.

¿Qué lección has aprendido en estos meses de empredimiento?

-Hay que saber organizarse. Es importante tener un sueldo desde el principio, pero la idea es reinvertir este dinero que ingresa como ganancia, solo así se puede crecer como empresa.

DATOS:

-My Bump tiene dos locales, el primero queda en la Av. Salaverry 2370 y el segundo está ubicado en el centro comercial Jockey Plaza.

-El nombre de la tienda está en inglés y traducido al español significa "Mi Pancita".