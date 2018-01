Emprendedor21: Liga Peruana de PES, impulsado los esports [FOTOS]

¿Se puede hacer de una afición un negocio? Por supuesto, e incluso hace que la empresa, de cierta forma, tenga mayor empeño en crecer debido a que no solo es una forma para ganar dinero, sino que se disfruta de cada fase del emprendimiento.

En esta oportunidad nos centraremos en los videojuegos. Si bien hace décadas se creía que no se podía lograr sacar provecho económico a esta afición, esto ha sido ampliamente desmentido, pues las competiciones de videojuegos —o e-sports— generan millones a nivel mundial y el Perú no se queda atrás. Incluso, hay una iniciativa privada para crear una liga profesional de e-sports en Perú para este año.

Debido a que los emprendimientos en los e-sports crecen cada vez más, compartimos la historia de éxito de la Liga Peruana de Pro Evolution Soccer, un pionero en el rubro.

CASO + ÉXITO

Con más de 200 eventos realizados, que los respaldan como una organización seria y con gran trayectoria en el mercado, la Liga Peruana de PES es un referente en el país en el sector de los e-sports.

Para esta compañía, liderada por Renzo Cordiglia, todo comenzó como un juego. Le gustaban desde adolescente los videojuegos y no tuvo mejor idea que volver su afición en su fuente de trabajo.

Así, ahora esta empresa se dedica a la realización de eventos de fútbol virtual, asesoría y consultoría a compañías respecto a cómo hacer campeonatos de e-sports y la creación de alianzas estratégicas con marcas del sector de los videojuegos.

¿Cómo decides incursionar en los e-sports?

Soy un aficionado por los videojuegos, llámese “gamer”. En sí, decidí enfocarme en este rubro porque me gusta analizar mucho lo que es el fútbol. Además, siempre me ha gustado competir. Entonces, ¿qué mejor que crear la Liga Peruana de PES, el circuito competitivo del deporte rey en nuestro país? Me inicié como competidor a los 13 años, en la actualidad tengo 27. Asistía a diversos eventos/retos de lo que era el famoso y recordado Winning Eleven. Fui sociabilizando con gente de diferentes lugares, a los que también, como yo, les gustaba el fútbol real y virtual. En aquellos tiempos se usaba el correo aún y por ese medio me comunicaba con los nuevos amigos que hacía.

“Partiendo del grado de satisfacción del consumidor se abrirán los caminos del éxito”, dice Renzo Cordiglia.

¿Cuál fue la principal dificultad que tuviste que enfrentar para iniciar la Liga Peruana de PES?

En un comienzo, el principal problema fue la falta de apoyo de las marcas en este proyecto. El trabajo era a pulmón por parte de mi persona y mi staff de trabajo.

¿Cuál es la principal fortaleza de la Liga Peruana de PES?

El grado de amistad que hay entre la organización y el consumidor final. Esto hace que se genere un grado de fidelidad y confianza a la larga entre todos los miembros.



