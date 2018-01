Emprendedor21: Driven Carpool, creando un transporte eficiente [FOTOS]

No es sorpresa que el tráfico en nuestro país sea insoportable. Esto ya no solo se limita a Lima, sino que también se ve en provincias y se debe a que el parque automotor cada día crece más.

Es evidente que hay más taxis, autos particulares y buses. Por ello circular en un vehículo es una odisea que muchos deben soportar para ir al trabajo, universidad y/o trabajo.

Tan solo en Lima, en hora punta —de 7 a.m. a 10 a.m.— es habitual ver cómo colapsan vías principales como la Av. Javier Prado, Evitamiento y otras.

¿Qué solución existe para las personas que quieren trasladarse de un lugar a otro en un sistema de transporte saturado como el nuestro? Driven Carpool tiene una propuesta que resulta interesante, ya sea para el usuario o como inspiración para quienes deseen emprender.



CASO + ÉXITO

Sebastián Goin , gerente y dueño de Driven Carpool, siempre tuvo la necesidad de crear tecnologías que mejoren el planeta, en particular que cuiden el medio ambiente.

Es por ello que, ante la problemática del tráfico y la contaminación que esta conlleva, creó una aplicación móvil de ‘carpooling’, que es ir en un vehículo con personas que comparten rutas. De esta forma se reduce el número de autos que hay en la vía, lo cual ayuda a disminuir la contaminación, además del costo de traslado (gasolina).

Driven ha iniciado con rutas que abarcan avenidas principales como Javier Prado, pero espera con el tiempo expandir este sistema primero a la capital y luego al interior del país.

¿Cómo nació la idea de crear Driven?

Siempre he sentido la necesidad de mejorar la eficiencia del sistema de transporte. Si esto no se da, llegará el momento en que viajar 1 km nos tomará horas y respirar aire puro será imposible. Una solución es utilizar los vehículos estrictamente necesarios para transportar a toda la población, y esto se logra con el ‘carpooling’. Donde antes se necesitaban cuatro autos para llegar del punto A al punto B, ahora se necesita solo uno. La eficiencia del vehículo pasa de 25% a 100% y, como sabemos, mientras más eficiencia, menos daño al medio ambiente y menos autos en las pistas generando tráfico.

“Existe la necesidad de mejorar la eficiencia del sistema de transporte actual”, dice Sebastián Goin.

¿Cuál fue la principal dificultad que tuviste que enfrentar para iniciar Driven?

Entender qué quiere el mercado y cómo lo quiere. Y es que, como nunca antes ha existido lo que ofreces, no hay de dónde agarrarse para obtener ‘insights’ sobre esto. Estás en un camino totalmente nuevo con personas que a veces no saben lo que quieren o no saben cómo explicártelo.

¿Cuál es la principal fortaleza de Driven?

La disposición y compromiso que tenemos para con el usuario final. Entendemos que sin un usuario que utilice nuestra aplicación, no existirá impacto posible.



DATOS

- Contacto. Si deseas estar al tanto de las actividades de Driven, puedes seguirlos en Facebook y en Instagram. 

- Buen inicio. En las dos primeras semanas que se lanzó la app, tuvo 500 descargas. La empresa espera que en verano las descargas aumenten porque las personas se movilizan más, sobre todo al sur de Lima.