Cuando un bebé nace se puede creer que se tiene todo lo necesario para atenderlo; sin embargo —a pesar de lo muy preparados que los padres hayan estado por meses—, siempre surgirá algo que se necesita, puede ser un biberón, una manta, un babero u otra cosa.

Es en ese momento que son primordiales las tiendas especializadas en la venta de accesorios de bebés. En la última década, este tipo de negocio ha crecido de forma exponencial y hay tiendas que ofrecen productos de calidad y en un rango de precios accesibles para todo tipo de público.

En ese sentido, el emprendedor de la semana es Babyology, conozcamos un poco más sobre esta empresa.

CASO+ÉXITO

Luego de ser madre primeriza, Mary del Águila vio desde su nuevo rol una necesidad que el mercado no estaba atendiendo. A su parecer, no había una tienda que proporcione los productos claves y experiencia de compra, es así como nace Babyology.

“Una mamá primeriza en muchos casos no conoce los productos, no tiene una noción de lo que necesita, una tiene que ir aprendiendo conforme va creciendo su hijo. Es ahí donde me nace la idea y la meta de tener un negocio que tenga que ver con el rubro de bebés”, comenta Mary, quien señala que ante todo ella quiere ofrecer calidad a sus clientes.

Mary ahora es madre de dos pequeños y busca atender las necesidades de las mamás millennials, ofreciéndoles una tienda relajada, pero sobre todo con buenos productos.

¿Cómo decidiste crear Babyology?

-Decidí incursionar en este rubro desde mi experiencia personal porque hace un poco más de tres años me convertí en mamá, es ahí donde descubro el apasionante e intenso mundo de la maternidad. Entonces me vi en la necesidad de indagar y de comprar productos y artículos para mi bebé, me paseaba por diversas tiendas y me di cuenta de que faltaba una establecimiento que no solamente proporcione los productos básicos del niño, sino que también te brinde una experiencia de compra, porque no solamente es ir y comprar sino también recibir una asesoría en lo productos y/o accesorios.

“Trabajamos con marcas de calidad, que están a la vanguardia y con diseños novedosos”, Mary del Águila.

¿Cuál fue la principal dificultad que enfrentaste para iniciar Babyology?

-El hacerse un nombre, un reconocimiento de marca, lograr que tu público no solamente te conozca sino que llegue a ti. Generar un tráfico en la tienda es sumamente complicado.

¿Cuál es la principal fortaleza de Babyology?

-La personalización a todas nuestras compradoras, nosotros ofrecemos un valor agregado en todas nuestras atenciones, que es la experiencia de compra, esto se siente desde que uno entra a la tienda; encuentras un olor agradable, tienes una música que te invita a comprar tranquila.

Emprendedor 21 Emprendedor 21 Emprendedor 21

DATOS

-Contacto. ¿Quieres saber más de Babyology? Puedes ingresar a www.babyology.com.pe o a su fan page de Facebook.

-Mayores ventas. Mary del Águila señala que no existe un mes de mayor venta, porque los bebés nacen todos los días. Ella indica que, como venden artículos de primera necesidad, siempre hay demanda.