Emprendedor.21: Realizando compras más eficientes

Entre las principales dificultades que enfrentan las pequeñas y medianas empresas en su día a día está la escasa eficacia en su proceso de compras. En muchas mypes, estas están a cargo de una sola persona que, ante la gran cantidad de funciones que desempeña, no cuenta con los recursos necesarios para buscar los proveedores y precios que más se ajusten a sus necesidades.

Ante este problema en el mercado es que nace Ordon y acá le contamos un poco más sobre esta plataforma elaborada por y para emprendedores.

Caso+éxito

Germán Meneses, fundador de Ordon, señala que la plataforma nació por la necesidad que detectaron en el ámbito empresarial: la de mayor eficiencia. “El mercado tiende a ser cada vez más competitivo, con nuevos actores no convencionales que obligan a las empresas a ser cada vez más eficientes”, sostiene Meneses, quien agrega que las compras son el gran dolor de cabeza para la mayoría de las empresas, desde medianas hasta pequeñas.

¿Cómo funciona Ordon? En la plataforma, las empresas tienen a su disposición, en tiempo real y de manera gratuita, una variada gama de proveedores de diversos productos.

¿Qué es lo novedoso de la herramienta? Es la subasta inversa. Esto significa que los proveedores competirán entre sí por un pedido, reduciendo sus precios hasta conseguir cerrar la compra-venta. Además, se puede realizar compras grupales.

Entrevista a Germán Meneses

¿Cómo nació la idea de crear la plataforma Ordon?

Hace años yo trabajaba en una empresa de retail que estaba enfocada en la mediana y pequeña empresa, en la que se veía a diario que las compras eran un gran dolor de cabeza para estas. En una mype, las personas que realizan las compras muchas veces son los mismos dueños, un asistente o una persona de compras que tiene otras responsabilidades y no puede dedicarle el tiempo que se necesita. Pensando en eso, ideamos una herramienta que pudiera realmente hacer compras de una forma muy profesional, dirigida a empresas y que fuera muy rápida y efectiva. Así es como nace Ordon.

¿Cuál fue la principal dificultad que tuvo que enfrentar para crear Ordon?

Tuve dificultades personales y profesionales. Siempre es difícil dedicarle 100% de tu tiempo a tu negocio, porque, al principio, no vas a recibir nada. Otra cosa fue que el emprendimiento no está tan bien visto aún. En cuanto a lo profesional, siempre están los temas administrativos y de impuestos, que no eran mi fuerte.

¿Cuál es la principal fortaleza de Ordon?

Nosotros permitimos a los compradores tener nuevos proveedores, negociar cada producto en cada orden de compra.

Datos

- Contacto. Si está interesado en la plataforma, puede entrar a www.ordon.com.pe, enviar un mensaje a info@ordon.com.pe o llamar a 640-3347.



- Más oferta. La plataforma Ordon realiza al menos tres cotizaciones antes de realizar la compra. Todo gratis y en pocos minutos.