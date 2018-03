Emprendedor.21: Biombo, de todo en una sola tienda [FOTOS]

Cuando se va de compras a algunas tiendas, que no son por departamentos, muchas veces se debe ir a diversas para encontrar calzado, accesorios y ropa porque conseguirlo todo en un solo lugar es difícil.

Ante esa necesidad del mercado nacieron las tiendas multimarcas que venden productos complementarios donde los clientes pueden encontrar, la mayoría de veces, todo lo que buscan.

Este tipo de negocios multimarca se ven sobre todo en el sector de retail y mucho más en los que están dirigidos a las mujeres.

CASO + ÉXITO

Biombo es una tienda multimarca para mujeres. En ella podrás encontrar vestidos, lencería, zapatos y accesorios, todo en un mismo lugar, dado que concentra más de 65 marcas.

Algunas de las fortalezas de tiendas como Biombo es la variedad que ofrecen a sus clientes, pues las opciones de compra son más variadas.

Melissa Garrido, fundadora y gerenta de Biombo, señala que su negocio ofrece al público ocho marcas de zapatos, 28 marcas de ropa, pijamas y bikinis que van para público desde 15 hasta 70 años y la mejor variedad de accesorios, sean joyas, carteras, correas, gorros, velas, etc., que da una linda opción de regalo.

A pesar de la actual popularidad de Biombo, las cosas no siempre fueron así. Melissa nos cuenta que, durante los primeros meses de su empresa, su principal dificultad fueron las marcas. Pues conseguirlas tomó trabajo, dado que ella iba solo con el plano del local que estaba en remodelación y no lo podía enseñar. No obstante, su esfuerzo rindió frutos.



Biombo: Melissa Garrido, fundadora y gerente.

¿Cómo decidió crear Biombo?

Hace cinco años tengo la representación de la marca Braza Perú Accesorios Femeninos y empecé a venderlos en tiendas de lencería y luego entré también a las multimarcas. Yo vivo en La Molina hace más de ocho años y sabía la deficiencia que hay en el distrito de tiendas de ropa y zapatos y, no existiendo ninguna multimarca, decidí abrir Biombo.

¿Cuál fue la mayor dificultad que ha tenido que enfrentar tras decidir abrir Biombo?

Encontrar el local apropiado. En La Molina encontrar un buen sitio es lo más difícil. Pero creo que el destino estaba a mi favor. La segunda dificultad fue conseguir las marcas, ya era un tema de confianza. No conocía a ninguna dueña de marcas y tenía que buscarlas yo misma. Iba solo con mi plano del local ya que estaba en remodelación la tienda y no la podía enseñar, y tenía que convencerlos de que era el mejor negocio entrar a Biombo y no me equivoqué.

¿Cuál es la principal fortaleza de Biombo?

El servicio personalizado, tenemos muchas marcas en tienda y tres chicas que atienden excelente, pero a mis clientas les encanta que yo esté en tienda.



DATOS

- Contacto. ¿Interesado en Biombo? Puede encontrarlos en Santiago de Compostela 184 La Estancia, La Molina. También en redes sociales como Instagram y Facebook.

- Mayores ventas. Biombo factura más durante los meses de mayo, julio y diciembre por celebrarse fechas como el Día de la Madre, Fiestas Patrias y Navidad.