Amazon busca contratar a 75,000 personas en un apretado mercado laboral y está ofreciendo bonos para atraer a los trabajadores, incluyendo de US$ 100 para nuevos empleados que se hayan vacunado contra el COVID-19.

Las vacantes son para empleos en las áreas de entrega y almacén, que empacan y envían las órdenes realizadas por internet. Amazon, que paga un salario de al menos US$ 15 la hora, otorgó aumentos para algunos de sus trabajadores el mes pasado y el jueves anunció que los recién contratados percibirán un salario promedio de US$ 17 la hora.

La ola de contrataciones se da al tiempo que la compañía se prepara para el Prime Day del próximo mes, su evento popular de ventas que se ha convertido en uno de los días de compras más ajetreados del año para Amazon.

Amazon no indicó si está teniendo problemas para hallar trabajadores, pero otras compañías han señalado que han enfrentado tal dificultad en un momento en que la población estadounidense empieza a salir de sus casas nuevamente. Existen varias razones para la escasez de trabajadores: Algunas personas temen contraer el coronavirus; otras tienen problemas para hallar quién cuide a sus hijos, por lo que necesitan seguir atendiéndolos en casa; y algunos negocios no pagan lo suficiente para rebasar la ayuda extra de US$ 300 por desempleo que otorga el gobierno federal.

McDonald’s, Chipotle y otras compañías han anunciado aumentos salariales a fin de tratar de atraer a los trabajadores de regreso. Amazon indicó que, aparte del bono de US$ 100 para quienes estén vacunados, ofrecerá otro bono de US$ 1,000 para nuevos empleados en muchas partes del país.

Muchas de sus vacantes laborales se concentran en 14 estados: Arizona, California, Colorado, Georgia, Illinois, Kentucky, Maryland, Michigan, Minnesota, Nueva Jersey, Pensilvania, Tennessee, Washington y Wisconsin.

Amazon.com Inc., con sede en Seattle y con más de 1.2 millones de empleados en todo el mundo, es el segundo empleador privado más grande de Estados Unidos, sólo detrás de Walmart.

Tan solo el año pasado, Amazon contrató a 500,000 personas para poder mantener el ritmo de un aumento de órdenes durante la pandemia, cuando más gente se quedó en casa y realizó compras en línea.

