Lima, el Callao y otras 23 provincias tienen un nuevo horario de toque de queda: desde las 11 p.m. hasta las 4 a.m. (antes era de 2 a.m. a 4 a.m.). Esta reducción en el horario de movilidad tendrá un impacto en el sector de restaurantes. Un estudio de Apoyo Consultoría, por encargo de ComexPerú, reveló que se registraría un 12% de caída del PBI de ese sector y un retroceso del 8% en el empleo.

El jefe de Análisis Sectorial de Apoyo Consultoría, Iván Portocarrero, explicó que el efecto se verá “de inmediato” en el plazo que duren estas restricciones. Una de las razones para que esto suceda, señaló, se debe a la informalidad que hay en el sector comercio y servicios.

En ese sentido, consideró que la labor del gobierno debe enfocarse en acelerar e incentivar la vacunación y fiscalizar que se cumplan los protocolos sanitarios.

Por otro lado, la Asociación Peruana de Hoteles, Restaurantes y Afines (Ahora Perú) aseguró que, a raíz del toque de queda, los establecimientos de este sector han sido afectados en “un 60% en las ventas en el horario de las cenas”.

Blanca Chávez, presidenta del gremio, explicó que ahora los restaurantes están obligados a cerrar a las 9 p.m. y aseguró que tampoco se puede hacer el servicio de delivery en el toque de queda, lo cual también los perjudica.

DATO

El informe de Apoyo Consultoría, por encargo de ComexPerú, revela que, a consecuencia del toque de queda, se reduce en 8.5% la movilidad de las personas.

