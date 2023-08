Las protestas sociales registradas a inicios de año golpearon a la ciudad de Puno. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la población ocupada en la ciudad alcanzó a 59,200 personas en el primer trimestre de 2023, lo que significó una caída de 15.6% si se compara con el mismo periodo del año pasado.

Con este resultado, la tasa de desempleo en la ciudad se ubicó en 15.3%, es decir 7.7 puntos porcentuales más que en los similares meses de 2022.

El INEI reveló que en el periodo abril 2022-marzo 2023, del total de población ocupada, el 65.5% contaba con empleo informal. El informe del INEI reportaba que estas personas tenían una “relación laboral que no está sujeta a la legislación nacional, no cumplen con el pago de impuestos, no tienen cobertura de protección social y carecen de prestaciones relacionadas con el empleo”.

Al respecto, el analista político y columnista de Perú21 Iván Arenas comentó a este diario que el turismo y el comercio son fuentes de empleo y de la economía en esta zona, y fueron afectados por las protestas sociales.

“La situación está muy difícil para Puno, el turismo, el comercio, la ganadería están golpeados. Puno estaba levantándose de la pandemia, pero no pudo hacerlo”, aseguró.

Asimismo, señaló que la última ‘Toma de Lima’ no triunfó porque las personas están esperando la reactivación económica, por lo que por ahora no se esperaría nuevas movilizaciones masivas que terminen golpeando la inversión y el dinamismo.

CAÍDA NACIONAL

El INEI reveló que, a nivel nacional, la población ocupada fue de 17′027,200 personas, lo que significó un descenso de 0.3% si se compara con el primer trimestre del año anterior. El sector construcción fue el de mayor retroceso con un 8.1%.

Por su parte, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Fernando Varela, reconoció que la informalidad laboral alcanza al 76.8% de trabajadores. Por ello adelantó que ya están trabajando en un plan “ambicioso” y multisectorial para erradicar este problema.

El funcionario señaló que, a raíz de la importancia que tiene la Sunafil para luchar contra la informalidad, su sector aportará con 200 inspectores más para el próximo año para realizar las labores a nivel nacional.

Asimismo, volvió a pronunciarse sobre la Remuneración Mínima Vital (RMV) e indicó que esto debe debatirse, en primer lugar, desde un aspecto técnico, por lo que próximamente se establecerá una agenda para evaluar el tema en el Consejo Nacional de Trabajo.

DATOS

En Lima Metropolitana, la población ocupada aumentó 3.1% en el trimestre móvil de mayo a julio si se compara con el mismo periodo de 2022, reveló el INEI.

No obstante, los datos demuestran que la población adecuadamente empleada aún se mantiene 3.3% por debajo de lo registrado entre mayo y julio de 2019. Es decir, hay 103,600 personas que aún no recuperan este tipo de puestos laborales.