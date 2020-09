Elon Musk (49) es el empresario sudafricano que viene revolucionando la industria con sus empresas Tesla Motors (autos eléctricos), SpaceX (viajes al espacio) y SolarCity (energías renovables). Con la innovación como bandera, el “nuevo Steve Jobs” como le llaman, amasa un patrimonio que supera los US$80 mil millones.

¿Puede un emprendedor peruano aplicar lo hecho por Elon Musk? Para Alfredo Pérsico, docente CIDE PUCP y CEO de FutureLab hay tres claves que se pueden aterrizar a la realidad nacional. La primera se relaciona con el propósito que tenía el empresario desde antes de hacer un emprendimiento.

Al emprender negocios como PayPal o Hyperloop en sus inicios, lo que hace es ganar experiencia para enfocarlo en tres grandes ideas: fuente de energía alternativa, vehículos que utilicen dicha energía, y proyectarse más allá de los límites de un planeta. “Todo estaba ligado para que su propósito se cumpla y el dinero que recibía no servía para generar más dinero, sino para lograr este propósito”, comentó Pérsico a este diario.

Como segundo punto, el docente rescata el hecho de contar con el equipo adecuado. En el libro ‘Elon Musk, el empresario que anticipa el futuro’, escrito por Ahlee Vance, se habla de un vínculo interesante con sus primos, que habían vivido con él en Sudáfrica.

“Él realmente pensaba que ellos podían ayudarlo a conseguir sus sueños y era con los que había que articular. Así crea Solar City, él hace que sus primos ingresen en el negocio de la energía alternativa. Aquí el mensaje al emprendedor es buscar el equipo adecuado con quienes puedes contar”, indicó.

Por último, Pérsico señaló que Musk no medía el tiempo a invertir en un proyecto con tal de hacerlo realidad. Aplicado a un emprendimiento, “no puede tomarte un décimo de tu tiempo y pensar que poniendo plata va a crecer. A un emprendimiento debes dedicarle tiempo, porque es el tiempo lo que genera el valor”.

Asimismo, el docente anotó un hecho transversal que influyó en la carrera de Musk y es el aprendizaje. El sudafricano fue un autodidacta nato, y este concepto se aplica al emprendedor, que por definición también es un autodidacta, subrayó Pérsico.

EJEMPLOS PERUANOS

Para Walter Eyzaguirre, autor del libro ‘¿Y si hacemos dinero?’, los propósitos de Musk se fueron adaptando a las situaciones que vivió, empezó en el sector puntocom y hoy está en el rubro aeroespacial, de energía y autos eléctricos. Entonces, es importante tener un propósito, pero que sea dinámico.

“Luego de vender su primera empresa, cualquiera habría estado contento el resto de su vida. Pero él rompió cualquier precepto financiero de no invertir tu propio capital. Estuvo casi en la quiebra, pero siguió enfocándose en su propósito. El dinero no era el fin, era una consecuencia de su esfuerzo”, añadió Eyzaguirre.

El autor pone el ejemplo de dos empresas peruanas que aplicaron estos preceptos como AJE y Wong. Supermercados Wong nació como una bodega, con el propósito era ir más allá. El dueño hacía que el negocio funcionara bien, y preparó a sus hijos. Ahora tienen inversiones en real estate y centros comerciales.

AJE, por otro lado, encontró una oportunidad de negocio en una coyuntura inestable en Ayacucho con el terrorismo. Pero su propósito era crecer y ser líderes del sector. “En lugar de atacar el mercado más grande en Lima, fue a mercados pequeños y ahora son una empresa multinacional”.

¿Por qué no tenemos más emprendimientos de ese tipo? Para Eyzaguirre la adaptabilidad a las circunstancias es lo que caracteriza al emprendedor peruano, el problema es la informalidad y la no escalabilidad de sus negocios. “Como emprendedores no podemos quedarnos en el primer piso, debemos subir a la azotea y mirar el conjunto”.





