Elon Musk afirma que acusación de Comisión supervisora de la Bolsa de EE.UU. es "injustificada"

El director ejecutivo de Tesla, Elon Musk , rechazó hoy la demanda por fraude que hizo en su contra la Comisión Supervisora de la Bolsa en Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) acusándolo de haber confundido a los inversionistas con tuits en los que afirmó que pensaba retirar a la compañía de la Bolsa de Nueva York.

"Esta acción injustificada de la SEC me deja profundamente triste y decepcionado", expresó Musk en un comunicado. "Siempre he actuado en el interés de la verdad, la transparencia, los inversores. La integridad es el mayor principio en mi vida y los hechos mostrarán que no comprometí esto de ninguna manera", agregó.

Como se recuerda, el jefe de Tesla había tuiteado el 7 de agosto que tenía "fondos asegurados" para realizar la operación de salida de la bolsa neoyorquina, lo que "creó una confusión importante y una perturbación en el mercado", según la demanda de la SEC.

Los cargos que plantea la SEC serían una gran amenaza para el futuro de Musk como empresario, ya que podría imponérsele fuertes multas por "ganancias obtenidas ilegalmente", así como retirarle la posibilidad de que no se desempeñe como miembro de la junta de una empresa que cotice en bolsa.

Fuente: AFP