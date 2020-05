Elmer Cuba es economista, socio de Macroconsult y miembro del directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Entre los aciertos y desaciertos que observa en los planes del Poder Ejecutivo, explica qué riesgos observa para el país y las micro empresas y qué debería cambiar en el proceso de reinicio de actividades económicas.

Estamos en primera fase de reactivación. ¿Cree que vamos por buen camino o qué ajustes hacen falta en el plan del Gobierno?

Lo más importante es la reactivación de la economía, tomando en cuenta el factor de contagio. Cada compañía tiene un factor de contagio con dos grandes variables, una es la cantidad de impactos por día. El segundo es la probabilidad de contagio. Hay rankings mundiales donde se ve el índice de contagio por actividad. (La reactivación) no tiene que ser sectorial, cualquier sector debería poder presentar su protocolo. Si lo haces como se está haciendo ahora, no hay manera de saber que todo está integrado. Puedo producir el producto A, el producto A requiere tres productos más de insumos y quizás estos insumos no están en la cadena que va abrir, por lo tanto de nada sirve abrir si hacia atrás no puedo tener esos insumos.

Hubo cuestionamientos al protocolo del comercio electrónico. Se exige que las empresas hayan facturado al menos S/3 millones en 2019. ¿Qué mejoras cree que son necesarias?

En primer lugar, es solo para Lima. ¿Y el resto del Perú, no? Es demasiado centralista. Segundo: están diciendo que por lo menos un porcentaje de ventas de 2019 hayan sido por este mecanismo. ¿Qué pasa con una actividad nueva que quiere adaptarse para no morir? Eso es anti flexibilidad para entrar a vender. El mundo post-COVID-19 se va al e-commerce. Con esa norma, a ese mundo, en el Perú se le está impidiendo que crezca porque pones esa cortapisa.

La ministra de la Producción dejó entrever que la ausencia de las micro empresas se debe a que estamos en una primera etapa…

El problema no es si (la empresa) es pequeña o grande, sino quien está preparado o no para abrir (con protocolos listos). Ese criterio es pésimo. Además, si usas ese criterio dejas al chiquito al final y ya no aguanta más. De nada te vale el plan Reactiva Perú porque va a quebrar. El tema es estar preparados en temas de salud.

¿Considera que existen sectores donde hace faltan cambios en el plan para incluir a toda la cadena de producción y distribución?

Si yo elaboro un producto y necesito a un proveedor que esté operando, no voy a buscar al que no esté operando. En ese sentido, el incentivo es clarísimo para tener protocolos. Cualquier empresa del Perú se va ver forzada rápidamente a aprobar los protocolos o va quebrar. La velocidad va depender de cada compañía. No importa el sector ni el insumo que produce. Las cuatro etapas son demasiado rígidas, no son de una economía de mercado. El mercado te dice: si está listo para operar, lo haces. Si no tienes los protocolos, no operas. También sería una forma de controlar la informalidad.

Bruno Seminario estima que el PBI caerá 16% este año y dice que si el Ejecutivo no reimpulsa su plan actual o toma medidas adicionales el resultado puede ser peor. ¿Qué hace falta desde el Gobierno?

Hay dos peligros: el independiente que no responde a ningún criterio por su naturaleza, no paga impuestos ni está en la Sunafil. Y el otro son las empresas informales. Los independientes son cerca de cuatro millones, y el dependiente formal que son 3.5 millones y no responden ante el ministerio (de Trabajo). Les importa un comino la Sunat, Sunas, Sunafil. Por su naturaleza son informales y van a salir, ese es el riesgo. Entonces, estamos haciendo una secuencia de entrada, fase uno, dos, tres y cuatro para 35% de la PEA. Por esto es urgente que replanteen el esquema de reinicio (de actividades económicas).

Tenga en cuenta

-“La reactivación es una palabra desconocida todavía para el 2020, la reactivación es una palabra que se va usar el 2021 cuando empecemos políticas macroeconómicas expansivas, de gasto público, de inversión pública”.

-“En mayo iniciarán tres sectores, los demás trabajadores estarán en su casa y en junio entra otro 10% de sectores y los que no estamos allí seguimos en nuestra casa hasta agosto. Eso no cuadra por el lado laboral, ni por el lado de los sectores. Insisto que el criterio debería ser quien se ha protocolizado y quién no. Los que tengan la capacidad de aplicar los protocolos anti COVID-19 deben operar”.