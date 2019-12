Solo 15% de peruanos va a poder jubilarse, según el economista Elmer Cuba, quien aseguró que la situación en el país es similar a la chilena, aunque la poca cobertura impide un estallido social.

“En Chile reclaman porque la pensión es baja, acá no reclaman porque no tienen. La previsión del peruano es vivir con el hijo y trabajar hasta que no tengas fuerzas”, señaló en entrevista con Canal N.

La solución va de la mano con la informalidad, pues si una persona no es formal, no aporta al sistema de pensiones. Por ende, añadió, “implica una reforma tributaria y laboral integral, que va en línea con una reforma del sistema privado de pensiones y del seguro de salud”.

Entre las medidas que planteó se encuentra el aporte diferenciado para las pensiones. Es decir, si el sueldo es menor, no se le debería descontar el 10%, sino 3% o 4%, explicó Cuba.

“En Chile, uno de los estallidos sociales es porque mucha gente que paga poco no soporta pagar 10%”, agregó.

Por otro lado, la gente que gana más dinero y aporta el 10% se va a encontrar con pensiones bajas cuando se jubile. La respuesta debería ser subir la tasa a un 15% o aumentar la edad de jubilación.

Para fomentar la competencia, apuntó a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), que debería facilitar información a los usuarios para elegir una mejor opción previsional tomando en cuenta las diferentes tasas de comisión.

EsSalud o SIS

Para el economista, el Seguro Integral de Salud (SIS) es un “enemigo de la formalización”.

“¿Para qué me vas a quitar el 9% (de EsSalud) si yo tengo acá el otro seguro?”, planteó, en referencia a los empresarios.

Si bien no se puede eliminar el SIS, el también director del BCR señaló que se debería virar a un aporte diferenciado para EsSalud, sin perder el SIS.

“Hay que ver cómo suavizar el pago de EsSalud”, anotó.