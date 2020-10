Perú y Paraguay se enfrentarán este jueves 8 de octubre en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, a las 5:30 p.m. (hora peruana), por lo que protagonizarán el primer encuentro de cara a las Eliminatorias Qatar 2022 en Sudamérica, luego de la paralización de los partidos rumbo al Mundial dado en marzo ante el avance del COVID-19.

La ‘blanquirroja’ se medirá con la selección dirigida por Eduardo Berizzo, quien asumió la dirección técnica del conjunto guaraní a inicios del 2019 y espera guiar a sus dirigidos nuevamente a un Mundial, algo que no logran desde hace más de nueve años.

Un dato importante es que la selección peruana no contará con la presencia de Yordy Reyna, Edison Flores y Alexander Callens, quienes habían sido convocados inicialmente pero la MLS, liga de fútbol estadounidense a la que pertenecen, prohibió la salida de dichos jugadores.

Paolo Guerrero tampoco estará presente en el partido debido a una operación en la rodilla que tuvo en semanas anteriores.

En la Eliminatoria pasada, Perú logró ganar sus dos encuentros frente a los paraguayos, con marcadores de 1-0 en Lima y el recordado 4-1 en Asunción en el 2016.

Parejos en valor de mercado

Las selecciones juegan un partido aparte en el terreno económico. En lo referido al valor de mercado de ambos equipos, en base a las probables alineaciones para hoy, ambas selecciones cuentan con plantillas de niveles similares, según el portal Transfermarkt.

Por el lado de Perú, el jugador más valioso es André Carrillo (US$ 9.3 millones), extremo derecho que actualmente milita en el club Al-Hilal de la liga árabe. Le siguen el defensor Luis Abram (US$ 7.9 millones), de Vélez Sarsfield en Argentina, y Raúl Ruidiaz (US$ 7 millones), del Seattle Sounders en la MLS.

El combinado nacional suma un total aproximado de US$ 44.1 millones.

En el caso de Paraguay, su jugador más valioso y que supera individualmente, en términos económicos, a cada seleccionado peruano es Miguel Almirón (US$ 18.7 millones) del Newcastle United de la liga inglesa.

Por debajo de Almirón se encuentran Gustavo Gómez (US$ 5.2 millones), del Palmeiras de Brasil, y Richard Sánchez (US$ 4.1 millones), del club América de México.

Posibles alineaciones

Perú: Pedro Gallese (US$ 2.9 millones), Luis Advíncula (US$ 1.7 millones), Carlos Zambrano (US$ 939,000), Luis Abram (US$ 7.9 millones), Miguel Trauco (US$ 1.8 millones), Renato Tapia (US$ 2.8 millones), Pedro Aquino (US$ 3.5 millones), Yoshimar Yotún (US$ 3.2 millones), André Carrillo (US$ 9.3 millones), Christian Cueva (US$ 3.5 millones), Raúl Ruidíaz (US$ 7 millones).

Paraguay: Roberto Fernandez (US$ 1.7 millones, Alberto Espínola (US$ 469,000), Gustavo Gómez (US$ 5.2 millones), Júnior Alonso (US$ 3.5 millones), Blas Riveros (US$ 2.1 millones), Mathías Villasanti (US$ 2.8 millones), Andrés Cubas (US$ 3.7 millones), Richard Sánchez (US$ 4.1 millones), Miguel Almirón (US$ 18.7 millones), Hernán Pérez (US$ 1.1 millones), Raúl Bobadilla (US$ 381,000).