“¿Cómo no te voy a querer?, ¿cómo no te voy a querer?, si eres mi Perú querido, el país bendito que me vio nacer”, se escucha entonar a la gran mayoría de peruanos cuando juega la selección de fútbol. Verla jugar es una fiesta porque nos alegra, nos une y brinda la esperanza de ver a la ‘Blanquirroja’ en un mundial. Además, es un golazo para los negocios.

El partido de Perú contra Paraguay de este 7 de septiembre es el inicio de una etapa de Eliminatorias y para muchos negocios representa la oportunidad de recuperarse de un primer semestre en el que las ventas no lograron sumar goles por una serie de ‘fouls’ y errores de la clase política y radicales (marchas violentas, problemas climáticos, incertidumbre). Para Leslie Passalacqua, presidenta del gremio Retail y Distribución de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), certámenes como este aumentan la comercialización del rubro deportes en 22%, en promedio.

“Los partidos de Eliminatorias nos van a ayudar mucho para revertir el impacto de lo que sucedió en enero y febrero. Y no solo es para el rubro de deportes, también en tecnología, supermercados, etc. Además, nos abre las puertas para las campañas que vienen”, resaltó Passalacqua.

También la representante del emporio Gamarra, Susana Saldaña, reconoció el impulso que generan las Eliminatorias. Indicó que, cada vez que la selección tiene un partido oficial, el comercio de camisetas sube entre 5% y 10% y, si hay triunfo, es como ganar por goleada. Dijo que, cuando el país llegó a Rusia 2018, el comercio de camisetas creció en 100%.

TELEVISORES

Otro negocio que espera un “buen pase” es el de los televisores. El presidente del gremio Electrodomésticos de la CCL, Robert Schuldt, afirmó que los partidos de Eliminatorias aumentan en 10% las ventas de TV.

Explicó que, por lo general, el peruano compra una TV de entre 50 y 55 pulgadas, pero, cuando se trata de ver a su selección, prefiere no perder ningún detalle de la jugada y sentirse casi como en el estadio, por lo que invierte en una de 75 pulgadas.

El gerente de Ventas de TV y Audio de LG, Ricardo Kanai, agregó que el consumidor demanda equipos grandes, debido a que suelen ver fútbol con la familia y amigos. Y así como el entrenador busca el mejor 11, los usuarios buscan la TV de mejor tecnología, con la pantalla de mayor nitidez, contraste y colores “para poder vivir el partido de la manera más realista”, citó Kanai.

Además, si de compartir se trata, el servicio delivery es el mejor aliado. Stefano Delfino, head de Restaurantes para la región Andina de Rappi, detalló que las hamburguesas, pizzas y cervezas son los platos más convocados. En cuanto al ticket promedio, sube en esos días en aproximadamente 15%. Y, para evitar una “tarjeta roja” o un rechazo del delivery, los consumidores inician los pedidos hasta dos horas antes del partido, comentó Delfino.

Así, las Eliminatorias podrían ayudar a revertir parte los malos resultados que hasta ahora tiene la economía.

DATOS

Para ver los partidos de la selección, y seguir viviendo la pasión del fútbol, Perú21 sorteará un televisor Samsung LED 4K UHD Smart de 85″ entre los suscriptores del ePaper.

Podrán participar quienes tengan prueba gratuita hasta el 31 de agosto. Los que son suscriptores de pago con membresía anual tendrán doble opción. El sorteo se realizará el 1 de septiembre. Ingrese a ePaper.peru21.pe

VIDEO RECOMENDADO