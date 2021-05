La oferta educativa y novedades académicas para los jóvenes peruanos que desean tener la información directa serán encontradas en esta edición de la Feria Educativa Internacional que, dada la coyuntura, se desarrollará en modalidad virtual.

A través de una plataforma educativa, la feria permitirá tener la información de primera mano, descargar los catálogos, resolver preguntas al momento a través del chat one to one, y así comunicarse de manera simultánea con los representantes de las principales universidades.

“La crisis nos empuja a reinventarnos y con el fin de seguir apoyándolos y seguir siendo un canal en su proceso de admisión, les presentamos la Feria Educativa Internacional Virtual”, sostiene Jackeline Navarro, organizadora del programa.

La Feria Educativa Internacional albergará más de 20 Universidades e Instituciones Educativas extranjeras y nacionales y empresas relacionadas al rubro de la educación. Algunas de las universidades que participarán ofrecen programas de becas para carreras universitarias y maestrías. Entre ellas, Johns Hopkins University ( USA), Florida State University ( USA), University of Kansas( USA), Texas A&M Corpus Christi (USA), Fullsail University ( USA), TBS Business School ( España), Elgin Community College ( USA), Universidad San Ignacio de Loyola ( PERU) Lakehead University ( Canadá), Tecnológico de Monterrey, entre otras.

Las universidades participantes ofrecerán a los jóvenes la posibilidad de hacer un año de estudios de manera virtual y el resto de la carrera en el país o continuar en la modalidad inicial. La XXIV Feria Educativa Internacional se desarrollará este jueves 3 de junio desde las 2:00 p.m. hasta las 7 p.m., si te interesa ser parte de este programa, puedes registrarte gratuitamente.

Además, quienes se inscriban al evento. podrán participar en el sorteo de 16 semanas de Inglés intensivo en USA y muchos cursos más.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Habla rondero de Lambayeque