Sus abuelos tenían una farmacia. Se llamaba King y estaba en San Isidro. Ambos formados como químicos farmacéuticos. Él llegó al Perú desde el Reino Unido, ella migró de Hong Kong. Elaine, de niña, correteaba y ayudaba en la farmacia familiar. Recuerda los morteros que había en la parte de atrás, donde sus abuelos preparaban los remedios. Una historia familiar de la que fue aprendiendo.

Elaine King es hija única y no tiene hijos, y ha edificado un nombre como planificadora financiera familiar. Experta en sistemas familiares por la Universidad de Georgetown, mediadora familiar de la Corte Suprema de Florida. Ha ayudado a más de 100 empresas familiares a trascender en su negocio. En 2017 fue considerada por People en Español en la lista de las 25 Mujeres Más Poderosas. Y acaba de publicar su séptimo libro, 10 mandamientos de las familias empresarias (Paidós Empresa/Planeta). “Uno viene al mundo para impactar y tú tienes que definir cómo quieres impactar”, me dice en una videollamada desde Miami.

Hoy su abuela hongkonesa tendría 104 años. Recuerda cuando encontró el diario de su abuela, pero no recuerda cómo era, tal vez de tapa de cuero. Lo miró, lo acarició y le habría encantado llevárselo. “Lo que me hizo pensar el diario es que yo debería escribir”, evoca. Elaine King no lo dice, pero desde entonces ella escribe la continuación de aquel diario.

-¿Por qué eligió especializarse en familias empresarias?

Hay estudios que dicen que la mayor parte de las relaciones familiares que se rompen es por temas financieros. Por eso soy promotora de que las familias hagan finanzas juntas. Cómo uno maneja el dinero, cómo ahorra, cómo invierte, cómo puedes emprender es el mejor regalo que uno puede dar para que las familias sean multigeneracionales.

-Pero también hay resistencia a hacer negocios con la familia.

Hoy el negocio es tan dinámico que no tienes que estar en el mismo sitio con tu familia. Incluso, pueden trabajar como entes independientes dentro de un marco familiar. No toda la familia tiene que trabajar junta, solo los miembros que quieren apoyar a crecer el patrimonio. Y siempre debería haber un neutral, un facilitador, un mediador.

-¿Es mejor crear empresas dentro de la familia?

Sí, pero con reglas y expectativas claras.

-Si alguien quiere emprender una empresa familiar en pandemia, ¿qué mandamientos son claves?

Lo primero es que la meta final sea parecida, alineada. Lo segundo es que se definan claramente los roles y expectativas. Y tercero es la educación continua de los miembros enfocada en finanzas. La razón número uno por la cual los negocios no van más allá de los tres años es por falta de manejo de flujo de caja. Puedes tener una tremenda idea, pero si no sabes manejar tus finanzas, no lograrás que el negocio sobreviva o no le sacarás provecho.

-¿Cuál es el tiempo de vida de las familias en los negocios?

En mi experiencia, la primera y segunda generación está bien que trabajen en el negocio, pero ya la tercera si no está involucrada desde chiquitos y no saben cómo se movió la tierra para hacer el negocio, lo más probable es que sea un accionista no involucrado. Hay un dicho: la familia crece más rápido que el negocio. Yo trabajé con una familia empresaria en Panamá y eran dos abuelos que tuvieron seis hijos, y cada uno tuvo cinco hijos. Eran como 40 miembros. Y aunque generen millones de dólares, no les iba a dar de comer a varios hogares al nivel que esperaban. Por eso el familiar tiene que estar 100% involucrado. He trabajado para una de las familias más grandes del mundo, que maneja US$150 mil millones, y el abuelo, cuando dejó su testamento, dijo: “Nadie va a trabajar en la empresa familiar, solo una persona representará a la familia en el directorio”. Claro, salvo que estén bien alineados y que sean tratados como profesionales y no como miembros de la familia.

-En el libro usted dice que las empresas familiares representan el 70% de la economía mundial. ¿En el Perú cuánto sería el porcentaje?

No tengo la cifra a la mano, pero en el Perú es más del 70%. A mí siempre me ha gustado impactar, no solo ser un profesional estructurado sino cómo les puedo dar un adicional a mis clientes. Me gusta saber cómo se educaron mis clientes, sus abuelos, cómo crecieron, las tendencias, qué patrones se deben romper. Me encantan las finanzas, la psicología y la sociología. Me encanta entender el porqué de las cosas.

-¿Qué patrones hay que romper sobre las empresas familiares?

Que el hijo mayor tiene que ser el sucesor de la empresa familiar. Eso lo rompes dándoles oportunidad a los otros hijos, incluyendo a las mujeres. Otro patrón es querer proteger a los hijos y no involucrarlos en el negocio familiar, aislarlos del trabajo que toma hacer dinero. Y un tercer patrón es transformar a la empresa familiar en familia empresaria, porque la familia empresaria puede sobrevivir en Japón o Marte, tener varios árboles y crear un bosque.

-¿Cómo evolucionará la relación familia-empresa?

El futuro es lo virtual. Todos los miembros de una familia deben ser capacitados para ser emprendedores.

-¿Qué es ser emprendedor?

Hacer algo mejor de lo que ya existe. O inventar una solución a un problema. El futuro del emprendimiento es pensar en soluciones.

-Usted es experta en familia, pero no tiene hijos. Una forma de romper patrones.

Así es. La familia es lo que tú quieres hacer de ella. A veces veo al mundo como mi familia. Tú haces el mundo como quieres hacerlo, no tienes que seguir como te lo dictan. Puedes aportar, y más desde tu propia forma. Es como tu rol, tu superpoder.

-¿Cuál es su superpoder?

(Risas). Ayudar a la gente para que provoquen un impacto más grande en el mundo, a encontrar su camino con lo que tienen.

- “Soy Elaine King Fuentes. Nací en Lima. Vivo en Miami. Mis colegios han sido en inglés, francés y español. La universidad la hice en inglés y me quedé en EE.UU. Me conseguí un trabajo en Manhattan y de ahí conocí a mi esposo, y nos fuimos a Miami, donde vivo hace 20 años”.

- “He estudiado Negocios Internacionales, con concentración en mercados financieros europeos. En la maestría me especialicé en Gerencia Internacional y me concentré en mercados financieros de Asia. Y tengo un posgrado en Terapia Familiar. Y certificaciones tengo varias”.

- “El octavo libro será Saltarín y sus amigos, que es un libro para niños de 8 a 11 años. Te enseña a manejar tus finanzas. Soy fundadora del Instituto de la Familia y el Dinero. Me dedico a crear cursos para que las familias aprendan juntas sobre el dinero. Me enfoco en las familias empresarias multigeneracionales”.

