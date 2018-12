Conoce cómo elaborar un presupuesto exitoso para el 2019

Se termina el 2018 y muchos inician el nuevo año con el entusiasmo de empezar nuevos proyectos. Algunos no saben si ahorrar o invertir con los ingresos recibidos como gratificaciones o bonos a fin de año es por eso a continuación te damos unos tips para que puedas alcanzar tus objetivos a corto o mediano plazo mediante la administración de tus finanzas.



La ventaja de elaborar un presupuesto anual es que es el inicio de todo y se puede prever los gastos de viajes y los gastos obligatorios en determinadas fechas, como los del Día de la Madre o del Padre, los de 28 de julio, entre otros.



En entrevista con la agencia Andina, Ana Reátegui, economista y docente de la Universidad Esan, sostuvo que se debe aprender a ganar, gastar y ahorrar el dinero teniendo una mentalidad abundante y próspera.

Asimismo, añadió que para elaborar un presupuesto se debe considerar el ingreso neto, es decir el ingreso total menos el 15% de impuesto a la renta y el 13% de AFP, o tomando el ingreso neto de la boleta de pago mensual.

1. No gastar en "gustitos" y "caprichitos"



La economista señaló que evitar los "gustitos" y "caprichitos" es una gran manera de ahorrar considerablemente. Un ejemplo típico es el de la taza de café. Si dejamos de consumir una de las dos o tres tazas de café que nos tomamos al día, y cada taza de café cuesta tres soles, en una semana nos ahorramos 15 soles, en un mes 60 soles, en un año 720 soles y en 10 años 7,200 soles, indicó.



2. Las compras tiene que ser racionales y no emocionales



Ana Reátegui manifestó que las compras tienen que ser racionales y no emocionales. Asimismo, sostuvo que tenemos que vivir nuestra realidad y no gastar más allá de lo que tenemos, y para eso hay que netear nuestro ingreso con nuestros gastos y ver la verdad pisando tierra para no engañarnos viviendo con tarjetas de crédito.



3. Compromiso al 100%



Reátegui indicó que la única manera de comprometernos es teniendo una mentalidad abundante y tenemos que comprometernos al 100%, como en una relación de pareja.

Lo importante en un presupuesto es tener presente nuestro ingreso neto deducido de los impuestos y AFP versus los gastos fijos que pueden ser la alimentación, transporte, talleres vacacionales, servicios, entre los principales, y los gastos variables conformados por aquellos que pueden modificarse o eliminarse al 100%.

Entre los gastos variables destacan el pollo a la brasa los fines de semana, las discotecas de fin de semana, los karaokes, los lonchecitos, el emoliente, los cafecitos, las galletitas, etc.