El cierre de hoteles, la suspensión de vuelos de aerolíneas nacionales e internacionales, el cese de las líneas de cruceros y las crecientes prohibiciones de viajes globales, están teniendo un “catastrófico efecto dominó” que impacta a un gran número de proveedores en la cadena turística alrededor del mundo, asegura el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés).

Con ello, 197 millones de empleos a nivel global están en riesgo de desaparecer por la emergencia sanitaria; aunque ya diariamente se pierden un millón de empleos en este sector por efecto del nuevo coronavirus, estima su presidenta y consejera delegada, Gloria Guevara.

Comenta que las pequeñas y medianas empresas en todos los niveles (operadores turísticos, los agentes de viajes y los comerciantes únicos) son especialmente vulnerables.

“Por ello y a fin de combatir el efecto devastador de la pandemia pedimos a los gobiernos de los diferentes países que eliminen los aranceles e impuestos para los pasajeros y las empresas de viajes, con efecto inmediato y durante un período de un año”, detalla.

Pero esto no es lo único, la propuesta también contempla que se protejan los salarios, ingresos y empleos de millones de personas que están en riesgo y que los gobiernos otorguen préstamos a las compañías de viajes y turismo, como estímulo para evitar que colapsen.

Gloria Guevara revela, además, que desde el interior del consejo han elaborado tres escenarios sobre las pérdidas del sector.

Así detalla que en el peor de los escenarios -donde no existen los apoyos requeridos y las restricciones continúan hasta finales del 2020- se podrían perder 10,4 millones de empleos en Latinoamérica y US$ 185 mil millones; si las condiciones mejoran y se reactivan los viajes de larga distancia desde setiembre el impacto sería de US$ 109 mil millones y desde ese mes US$ 84 mil millones.

A nivel global las cifras son más astronómicas. La directiva refiere que en el escenario más adverso las pérdidas ascenderían a los US$ 5.543 billones (cifras expresadas en miles de millones) al PBI mundial. Mientras que, el número de visitantes mundiales se reduciría en 73% para las llegadas internacionales.

En el segundo caso, se generaría el desempleo de 121,1 millones de personas y US$ 3.435 millones menos al PBI. En tanto, el número de visitantes globales se reduciría 53% para las llegadas internacionales y 34% nacionales.

Por último, en el contexto más positivo -siempre y cuando los niveles de contagio se tengan controlados- las pérdidas bordearían los US$ 2.686 millones en el PBI mundial y la cantidad de visitantes mundiales caería 41% para las llegadas internacionales y 26% para las llegadas nacionales.

