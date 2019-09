El 80% del mercado pirotécnico está cubierto por la informalidad, actividad no autorizada, clandestina y prohibida. No obstante, los empresarios formales esperan incrementar sus ventas para fin de año en un 40% siempre que las autoridades determinen los permisos antes de diciembre, indicó la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

El 99% de los productos pirotécnicos que se importan provienen de China. Actualmente, gracias a las ferias autorizadas se puede conocer a los productos e identificarlos por nombres, códigos, etiquetas etc., al igual que se conocen datos de los vendedores y los locales de venta.

Las estadísticas señalan que en el 2015 el valor de la importación de estos productos fue de US$ 1.42 millones; al año siguiente la cifra ascendió a US$ 1.58 millones; en el 2017 el valor creció a US$ 1.79 millones. Sin embargo, en el 2018 la importación descendió hasta los US$ 342,576.

“La caída registrada el año pasado fue por una mala gestión de las autoridades que otorgaron las autorizaciones para las ferias cuatro días antes de navidad dejando a los importadores autorizados sin tiempo para comercializar sus productos”, anotó Juan Piiroja, presidente del Sector de Importadores y Comerciantes de Productos Pirotécnicos de Uso Recreativo del Gremio de Servicios de la CCL.

Por otro lado, explicó que la informalidad en el mercado pirotécnico se fomenta debido a que algunos comerciantes utilizan las campañas de fin de año de forma temporal.

“Por tanto, la mayoría de los comerciantes informales se niega a las capacitaciones que ofrece la Sucamec y, si a ello se le suma el contrabando existente y que ingresa mayormente por Bolivia, la competencia desleal es incontrolable”, aseveró.

Refirió que también existen importadores que ingresan al país material pirotécnico formalmente y no realizan ferias; por lo tanto se desconoce el destino final de dichos productos.

“La capacitación pasa por asistir a cursos y dar un examen, esto les permite a los comerciantes el poder trabajar en las ferias pirotécnicas con un carné autorizado por la Sucamec y dentro del marco de la legalidad. En el año 2018 se aprobaron 51 ferias pirotécnicas a nivel nacional”, subrayó.