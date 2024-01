Con el objetivo de preservar la estabilidad macroeconómica, el ministro de Economía debe cumplir con las reglas (macrofiscales) que fijan topes al nivel de deuda pública, déficit fiscal (exceso de gastos sobre los ingresos), así como al crecimiento del gasto.

Según la regla, el déficit fiscal no debe exceder el 1% del PBI. Sin embargo, tras la crisis sanitaria tuvo que descarrilarse por los mayores gastos asociados. Por ello, el ministro de Economía, Alex Contreras, asumió el compromiso de ajustar el déficit de forma paulatina: 2.4% en 2023, 2% en 2024, 1.5% en 2025 y 1% en 2026.

No obstante, Contreras no cumplió con la regla del déficit de 2023. El exceso de gastos del Gobierno del año pasado frente a los ingresos fue equivalente a 2.8% del PBI, es decir, 0.4 puntos porcentuales arriba de la meta; “que pudo ser más de 0.5 puntos si es que no se incluía el adelanto de utilidades del Banco de la Nación”, dijo a Perú21 Carlos Oliva, presidente del Consejo Fiscal.

De acuerdo con el Banco Central de Reserva, el resultado del déficit fiscal fue mayor en 1.1 puntos porcentuales respecto al registrado en 2022. La autoridad monetaria indicó que el aumento del déficit fiscal se explica, principalmente, por el menor nivel de ingresos corrientes del gobierno general, que cayó 4.5%, pasando de 22.1% a 19.8% del PBI. Esto asociado sobre todo a la caída de los ingresos tributarios (-6,4%).

A lo anterior se sumó el incremento de los gastos no financieros en 1.2%, asociado a un incremento en 4.2% de los gastos corrientes y en 6% los gastos de inversión. El avance de los gastos corrientes respondió sobre todo por los rubros remuneraciones, principalmente por los incrementos salariales otorgados al Magisterio, personal de salud y los diferentes regímenes del sector público.

Meta se acumula

Más allá de alcanzar el número, para los especialistas, la credibilidad del ministro de Economía para gestionar las finanzas públicas de manera prudente, responsable, transparente y predecible está en juego.

Esto sobre todo si se toma en cuenta que la norma de Responsabilidad Fiscal señala que los desvíos de las reglas fiscales se compensan al año siguiente. Según el exministro de Economía Alfredo Thorne, esto implica que para este año el tope del déficit que estaba previsto en 2% del PBI, se reduce en 0.4 puntos porcentuales a 1.6%. Es decir, la meta es más exigente, considerando que el presupuesto para este año es más expansivo.

“El ministro de Economía debe explicar por qué no cumplió el compromiso. Que no lo haya cumplido lo debilita como ministro de Economía”, subrayó Thorne.

Lo que sigue

Según Oliva, lo que sigue es que el ministro Contreras sincere sus proyecciones y que estas sean realistas con la evolución de la economía, considerando que lo que más le interesa a las clasificadoras de riesgo es la posición fiscal del país.

Según Oliva, el ministro Contreras pudo haber sincerado las cifras el año pasado y pedirle al Congreso que amplíe el tope del déficit fiscal, o no ser tan dadivoso con el aumento del gasto. “Ha habido varios créditos suplementarios, el último se hizo en noviembre por más de S/5,000 millones y S/1,600 millones fueron a salarios del sector público”, dijo.

